RUU PPRT Disahkan Jadi UU: Tonggak Sejarah Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 21 April 2026. Pengesahan ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, khususnya perempuan, dari berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Selain itu, berita ini juga mencakup berbagai isu lain seperti strategi ekonomi pemerintah, perkembangan olahraga, investigasi kasus pekerja rumah tangga, dan dinamika pemerintahan daerah.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ( RUU PPRT ) menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) merupakan sebuah tonggak sejarah penting, terutama bagi kaum perempuan dan pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia.

Proses pengesahan yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI bertepatan dengan peringatan Hari Kartini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026), menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan hak-hak pekerja, khususnya perempuan yang seringkali rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 314 anggota dari total 578 anggota DPR, mewakili seluruh fraksi yang ada, menandakan dukungan lintas partai terhadap pengesahan RUU PPRT ini.

Proses pembahasan RUU PPRT dilaporkan oleh Ketua Panja RUU PPRT sekaligus Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, sebelum akhirnya disahkan melalui persetujuan seluruh anggota DPR. Pimpinan DPR, Puan Maharani, dengan tegas menyatakan bahwa RUU PPRT telah sah menjadi Undang-Undang sejak hari itu. Pernyataan ini disambut dengan antusiasme dan harapan besar dari berbagai kalangan, terutama dari organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga.

Pengesahan ini bukan hanya sekadar legalitas formal, tetapi juga merupakan pengakuan negara terhadap peran penting dan kontribusi pekerja rumah tangga dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sarifah, seorang anggota parlemen, menegaskan bahwa kehadiran perempuan di parlemen bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian integral dari pengambil kebijakan. Ia menekankan bahwa UU PPRT ini adalah bukti nyata bahwa parlemen perempuan hadir untuk memperjuangkan kepentingan perempuan seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Sarifah menyatakan bahwa pengesahan UU ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi pekerja, khususnya perempuan, dari berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Di tengah dinamika politik dan ekonomi global yang penuh tantangan, pemerintah Indonesia terus berupaya menjalankan strategi 'survival mode' untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan makna dari strategi ini, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan merespons dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal.

Selain itu, perhatian juga tertuju pada perkembangan olahraga, khususnya Proliga 2026. Penampilan Irina Voronkova, pemain asal Rusia dari Gresik Phonska, menjadi sorotan utama dalam Grand Final Proliga 2026. Banyak penggemar menyadari bahwa Irina menjadi faktor krusial dalam performa timnya. Perbandingan juga muncul mengenai gaji pemain voli, di mana gaji Zhong Hui, pemain Red Sparks yang pernah diperkuat Megawati Hangestri, menjadi perbincangan.

Red Sparks sendiri telah memilih Zhong Hui untuk mengisi kuota pemain Asia mereka di V League musim depan. Di sisi lain, kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap insiden tragis yang menimpa dua pekerja rumah tangga berinisial R dan D yang terjun dari lantai 4 sebuah indekos di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Insiden ini menimbulkan keprihatinan dan mendorong pihak berwajib untuk mengungkap penyebab dan motif di balik kejadian tersebut.

Peningkatan kualitas pemain sepak bola Indonesia juga menjadi perhatian, dengan banyak pemain yang berkiprah di liga-liga top Eropa. Nilai transfer pemain-pemain Indonesia pun mengalami peningkatan signifikan, berdasarkan taksiran Transfermarkt per April 2026. Selain isu-isu nasional, perhatian juga tertuju pada dinamika pemerintahan daerah. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan inisiatif dalam kegiatan pembersihan ikan sapu-sapu, tidak mau kalah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dedi Mulyadi dikenal sebagai sosok yang gemar berbagi harta kekayaan kepada warga, menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyampaikan inovasi untuk mengatasi kenaikan harga gas Elpiji, sebuah masalah yang seringkali membebani masyarakat. Di sisi politik, mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), memberikan sindiran langsung kepada Rismon Sianipar. Strategi pelatih John Herdman dalam memanggil pemain dari Persija untuk memperkuat skuad Garuda menjelang Piala ASEAN 2026 juga dinilai sebagai langkah taktis yang tepat.

Klub sepak bola Jakarta Pertamina Enduro menunjukkan performa luar biasa dalam menghadapi tekanan besar dari Gresik Phonska di leg pertama Grand Final Proliga 2026. Selain itu, keberanian I Neroverdi dalam berinvestasi di bursa transfer, terutama dalam mendatangkan bek andalan Timnas Indonesia, Jay Idzes, juga patut diapresiasi. Secara keseluruhan, berbagai peristiwa dan isu yang terjadi menunjukkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta upaya pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi berbagai tantangan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat





Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan Setelah 24 Tahun PerjuanganUndang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) akhirnya disahkan setelah perjuangan panjang selama 24 tahun oleh para aktivis. UU ini mengatur PRT sebagai pekerja dengan hak-hak dasar seperti upah layak, jam kerja manusiawi, dan perlindungan sosial serta hukum. Pengawasan juga diperluas hingga tingkat RT/RW.

