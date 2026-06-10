RUU Polri Resmi Disahkan, Aturan Pensiun Jenderal dan Jabatan Sipil Diperlonggar

Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Polri menjadi UU tanpa kendala. Aturan baru memperlonggar batas usia pensiun jenderal polisi hingga tanpa batas jika diperlukan presiden, serta memungkinkan anggota polisi menduduki jabatan sipil tanpa harus pensiun. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap menjauhkan reformasi Polri.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 9 Juni 2026. Proses pengesahan berlangsung dengan sangat cepat dan tanpa hambatan berarti.

Tidak ada satu pun fraksi di DPR yang menyatakan keberatan terhadap pengesahan RUU tersebut. Kelancaran ini sudah terlihat sejak rapat kerja pembicaraan tingkat pertama antara pemerintah dan Komisi III DPR pada pagi hari yang sama. Rapat kerja yang seharusnya menjadi forum bagi setiap fraksi untuk menyampaikan pandangan mini dan sikap mereka terhadap RUU Polri itu hanya berlangsung sekitar 10 menit. Tidak ada pembacaan pandangan mini seperti biasanya.

Setiap fraksi hanya diminta menyatakan setuju atau tidak. Hal ini sangat kontras dengan pembahasan RUU pada umumnya yang selalu memuat pandangan mini dari masing-masing fraksi. Pembahasan substansi pasal-pasal atau daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Polri juga dikebut oleh pemerintah dan DPR. Proses yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu itu hanya membutuhkan dua hari.

Hari pertama pembahasan DIM RUU Polri berlangsung pada Kamis, 4 Juni 2026, dan berakhir pada Senin, 8 Juni 2026. Salah satu perubahan signifikan dalam RUU Polri yang disetujui adalah soal batas usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau jenderal polisi. Sebelumnya, batas usia pensiun bagi jenderal polisi dapat diperpanjang hingga maksimal 61 tahun. Namun, perubahan terbaru membuat tidak ada batas tegas usia pensiun.

Batas tersebut bisa dilampaui selama dianggap perlu oleh Presiden sebagai pemegang hak prerogatif tertinggi di bidang pertahanan dan keamanan negara. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharief Hiariej yang akrab disapa Eddy menyatakan bahwa perubahan ini didasarkan pada kedudukan Presiden sebagai otoritas tertinggi. Saat ini, satu-satunya perwira tinggi bintang empat di Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Dengan demikian, aturan ini secara tidak langsung memberikan fleksibilitas besar bagi Presiden untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri tanpa batasan usia.

Selain soal pensiun jenderal, RUU Polri juga membuka ruang lebih luas bagi anggota Polri untuk bertugas di luar organisasi Polri tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari kepolisian. Dalam RUU tersebut, polisi bisa menduduki jabatan di kementerian atau lembaga lain selama tugas itu sesuai dengan tugas pokok Polri, atas permintaan instansi terkait, atau berdasarkan penugasan Presiden. Pemerintah dan DPR mengklaim ketentuan ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000.

Namun, banyak pihak menilai sebaliknya. Putusan MK tersebut justru menegaskan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun jika menjabat di luar organisasi Polri yang tidak berkaitan langsung dengan kepolisian. Demikian pula Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang juga anggota Kelompok Kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), D Nicky Fahrizal, menyatakan bahwa ketentuan ini menunjukkan reformasi Polri yang dikehendaki publik justru dijauhi. Menurutnya, tidak adanya keharusan pensiun atau mundur bagi polisi yang bertugas di instansi sipil tidak mencerminkan komitmen reformasi. Ia mengatakan, kemauan politik pemerintah dan DPR tampaknya mengabaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan Polri lebih profesional dan lepas dari kepentingan politik.

Secara terpisah, mantan Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa KPRP telah selesai menampung aspirasi masyarakat dan menyerahkan rekomendasi kepada Presiden dan DPR. Keputusan selanjutnya berada di tangan mereka sesuai dinamika politik. Dengan disahkannya RUU Polri, berbagai kontroversi masih menyelimuti implementasi reformasi Polri ke depannya





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