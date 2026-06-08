RUU Polri: Masa Jabatan Kompolnas Ditetapkan Empat Tahun dengan Perpanjangan Satu Kali

Panitia Kerja RUU Polri menetapkan masa jabatan anggota Kompolnas selama empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali periode. Keputusan ini diambil setelah diskusi intensif antara Komisi III DPR dan pemerintah, dengan tujuan menyamakan ketentuan dengan lembaga negara lain dan menghindari diskriminasi. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan anggota Kompolnas.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Senin, 8 Juni 2026.

Rapat ini membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Polri, khususnya terkait Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dalam rapat tersebut, kesepakatan telah dicapai bahwa masa jabatan anggota Kompolnas adalah selama empat tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk satu kali periode. Keputusan ini diambil setelah melalui perdebatan antara anggota Komisi III DPR dan perwakilan pemerintah. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa ketentuan tersebut sesuai denganprinciple kinerja dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen.

Pol. Agus Nugroho merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas yang menetapkan masa jabatan empat tahun. Proses pengambilan keputusan ini tidak lepas dari berbagai pertimbangan, termasuk untuk menghindari persepsi diskriminasi antarlembaga negara serta mengesamakan masa jabatan dengan Komisi Kejaksaan. Meski demikian, ada juga suara yang mengusulkan masa jabatan selama lima tahun dengan pilihan diperpanjang satu kali, seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi III Adang Daradjatun.

Namun, akhirnya legisator setuju dengan usulan pemerintah setelah Wakil Ketua Komisi III Moh. Ranold Alfath menegaskan bahwa ketentuan empat tahun dengan kemungkinan perpanjangan sekali tidak menimbulkan masalah, asalkan kinerja anggota Kompolnas dinilai memadai. Selain itu, rapat juga menyepakati bahwa keanggotaan Kompolnas akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem akuntabilitas dan profesionalisme dalam struktur kepolisian Indonesia, sekaligus menyesuaikan dengan konstitusi dan kebutuhan saat ini





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Kompolnas RUU Polri Komisi III DPR Masa Jabatan Perpanjangan Periode Presiden

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