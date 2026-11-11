RUU Perampasan Aset di DPR Tekankan Perlindungan HAM dan Pihak Ketiga

Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR menekankan perlindungan HAM, hak pihak ketiga beriktikad baik, serta mekanisme keberatan dan ganti kerugian bagi warga.

Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR mendapat dukungan publik yang kuat. Di tengah dukungan itu, muncul pertanyaan mendasar tentang bagaimana memastikan perampasan aset sebagai bentuk perang melawan kejahatan tidak justru mengorbankan hak warga negara yang tidak bersalah.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 5 November 2026, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan delapan catatan Presiden Prabowo Subianto terkait pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Salah satu catatan itu menegaskan pentingnya perlindungan HAM.

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Perlindungan HAM dalam Perampasan Aset

Arahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan perlindungan HAM dan hak pihak ketiga yang beriktikad baik sebagai bagian inti pembahasan. Catatan tersebut juga menyebut perlunya mekanisme keberatan dan ganti kerugian.

Negara memang harus memiliki instrumen yang efektif untuk memberantas kejahatan. Pada saat yang sama, negara juga wajib memastikan kewenangan yang dimilikinya tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Selama ini penegakan hukum sering berakhir pada pemidanaan pelaku. Aset hasil kejahatan masih bisa disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati pihak lain, sehingga kerugian yang ditimbulkan belum tentu dapat dipulihkan.

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Karena itu, kebutuhan terhadap UU Perampasan Aset dinilai semakin mendesak. Namun, semakin besar kewenangan negara, semakin besar pula kebutuhan akan pengawasannya.

Pembatasan Hak Atas Harta Benda

Dalam perspektif HAM, hak atas harta benda bukan hak yang absolut dan dapat dibatasi negara untuk kepentingan yang sah. Pembatasan tersebut harus memenuhi syarat yang ketat.

Syarat itu meliputi dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, kebutuhan yang benar-benar diperlukan, dan pelaksanaan yang proporsional. Pemberantasan kejahatan tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan setiap tindakan negara tanpa batas.

Sebagai rujukan, Proceeds of Crime Act 2002 memungkinkan pemulihan aset melalui jalur perdata. Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) juga membuka ruang bagi negara untuk mempertimbangkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam keadaan tertentu.

Meski demikian, mekanisme seperti itu tidak berarti mengabaikan proses hukum. Pembuktian yang memadai dan kesempatan bagi pihak berkepentingan untuk membela haknya secara adil tetap diperlukan.

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Dampak Pembekuan Rekening bagi Pihak Tidak Bersalah

Contoh perusahaan yang rekening operasionalnya dibekukan karena diduga terkait tindak pidana menunjukkan bahwa dampak penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku. Pembekuan itu dapat membuat gaji pekerja tertunda dan kegiatan usaha terhenti.

Jika dugaan tersebut kemudian tidak terbukti, pencabutan pembekuan belum tentu memulihkan seluruh kerugian yang sudah terjadi. Orang yang sama sekali tidak terlibat dapat ikut menanggung akibatnya.

Karena itu, setiap tindakan pembekuan atau perampasan perlu diuji. Pertanyaannya adalah apakah tindakan itu benar-benar diperlukan, apakah tersedia langkah yang lebih ringan, dan apakah dampaknya sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai.

Syarat Pengawasan dan Mekanisme Koreksi

Pembahasan UU Perampasan Aset, menurut arahan tersebut, tidak boleh berhenti pada perluasan kewenangan negara. Standar pembuktian yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan perlindungan pihak ketiga yang terdampak juga harus dipastikan.

Upaya hukum yang mudah diakses serta mekanisme koreksi dan pemulihan yang nyata perlu tersedia apabila terjadi kekeliruan. Pengalaman negara lain dapat menjadi rujukan, tetapi keberhasilan sebuah instrumen hukum sangat ditentukan oleh kualitas lembaga yang menjalankannya.

Mengadopsi kewenangan tanpa memastikan integritas dan akuntabilitas hanya akan memindahkan masalah ke tempat yang baru. Prinsip HAM, menurut sejumlah penegasan dalam pembahasan ini, harus hadir sejak tahap perancangan kewenangan tersebut.