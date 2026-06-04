RUU P2SK Ditinjau Komisi XI DPR: Konsolidasi Perbankan dan Tantangan Digitalisasi

Komisi XI DPR RI dan pemerintah telah mencapai kesepakatan atas RUU Perubahan P2SK, yang akan dibahas di Rapat Paripurna. RUU ini mencakup 19 poin revisi, termasuk konsolidasi perbankan nasional. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamah Misbakhun, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap konsolidasi, tidak hanya dari sisi permodalan tetapi juga mempertimbangkan karakteristik berbagai kelompok perbankan seperti BPR dan BPD. Selain itu, ia menyoroti disparitas digitalisasi di sektor perbankan, di mana bank besar lebih maju, sementara bank kecil menghadapi banyak tantangan. Komisi XI berkomitmen mengakomodasi kebutuhan seluruh industri dalam implementasi UU ini.

Komisi XI DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada hari Kamis (4/6/2026).

Dari 19 poin revisi dalam UU P2SK ini, salah satunya membahas konsolidasi perbankan nasional. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan bahwa kebijakan konsolidasi perbankan perlu dikaji secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek permodalan tetapi juga mempertimbangkan karakteristik dan peran masing-masing kelompok perbankan. Menurutnya, sektor perbankan memiliki karakteristik yang beragam; Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran serta model bisnis yang berbeda dibandingkan bank-bank besar nasional.

Komisi XI DPR RI berupaya memastikan implementasi UU P2SK mampu mengakomodasi kebutuhan industri secara menyeluruh sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Misbakhun juga menyoroti perkembangan digitalisasi sektor keuangan yang tidak berlangsung merata. Bank-bank besar memiliki kapasitas lebih kuat dalam mengembangkan layanan digital, sementara bank skala kecil menghadapi tantangan dalam infrastruktur, investasi teknologi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan model bisnis.

Dia menegaskan bahwa transformasi digital perlu diantisipasi bersama oleh regulator maupun pelaku industri agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem perbankan nasional





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RUU P2SK Konsolidasi Perbankan Digitalisasi Perbankan Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun

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