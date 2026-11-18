Penelitian Universitas Missouri menunjukkan rutinitas harian konsisten menurunkan nyeri fisik dan depresi pada lansia, bahkan bagi penderita insomnia kronis.

Penelitian terbaru dari Universitas Missouri mengungkap bahwa menjaga rutinitas harian yang konsisten memberikan manfaat kesehatan signifikan bagi orang dewasa lanjut usia. Studi ini menemukan bahwa orang yang mengikuti jadwal terstruktur cenderung melaporkan tingkat nyeri fisik yang lebih rendah serta gejala depresi yang lebih sedikit. Temuan ini berlaku bahkan bagi mereka yang mengalami kesulitan tidur nyenyak atau menderita insomnia, menegaskan pentingnya stabilitas pola hidup.

Tim peneliti yang dipimpin oleh Eunjin Tracy, asisten profesor di Fakultas Pendidikan dan Pengembangan Manusia Universitas Missouri, melakukan survei mendalam terhadap 67 orang dewasa lanjut usia. Dari jumlah peserta tersebut, 37 orang melaporkan bahwa mereka mengalami gejala insomnia yang mengganggu kualitas hidup mereka sehari-hari. Peneliti ingin mengetahui hubungan spesifik antara tidur, kebiasaan harian, dan kesehatan umum pada kelompok umur ini yang kerap menghadapi tantangan fisiologis.

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Mekanisme Ritme Sirkadian dan Tidur

Hasil analisis menunjukkan bahwa peserta yang mempertahankan jadwal tidur lebih konsisten memiliki laporan nyeri fisik dan gejala depresi yang lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak memiliki rutinitas teratur. Hal ini terjadi terlepas dari kualitas tidur mereka masing-masing. Menurut Eunjin Tracy, kegiatan rutin membantu tubuh mempertahankan jam internal alami atau ritme sirkadian. Sinyal waktu dari aktivitas harian menyinkronkan biologis internal, memberikan manfaat kesehatan yang melampaui sekadar peningkatan kualitas tidur semata.

Sistem ritme sirkadian berfungsi sebagai pengaturan waktu alami tubuh selama 24 jam. Jam internal ini mengoordinasikan kapan manusia merasa terjaga atau mengantuk serta memengaruhi proses biologis seperti aktivitas hormon, metabolisme, dan suasana hati. Sistem tersebut merespons sinyal lingkungan seperti cahaya, namun aktivitas rutin seperti makan, bekerja, dan bersosialisasi juga memberikan isyarat waktu yang krusial bagi ketepatan waktu biologis tubuh.

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Perspektif Para Ahli dan Faktor Pemicu

Christine, yang merupakan penulis pertama studi dari Departemen Psikologi di Washington State University, menjelaskan bahwa jadwal yang tidak teratur dapat mengganggu koordinasi biologis tubuh. Ketika sinyal-sinyal aktivitas mengikuti pola yang dapat diprediksi, ritme biologis tubuh tetap selaras dan berfungsi optimal. Sebaliknya, ketidakteraturan jadwal dapat menyebabkan tubuh tidak berfungsi sebaik kondisi seharusnya, meningkatkan risiko gangguan kesehatan fisik maupun mental.

Menurut Dewan Nasional untuk Penuaan Amerika Serikat, setengah dari orang dewasa berusia 60 tahun ke atas melaporkan gejala insomnia. Kondisi ini menyulitkan individu untuk tertidur, tetap tidur, atau mendapatkan tidur yang nyenyak. Dalam studi ini, peserta dengan insomnia secara umum melaporkan lebih banyak nyeri fisik dan tingkat depresi yang lebih tinggi daripada peserta tanpa kondisi tersebut. Namun, konsistensi rutinitas harian terbukti menjadi faktor protektif yang kuat.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Ketidaksesuaian jadwal, yang dikenal sebagai social jetlag, terjadi ketika jadwal tidur seseorang bergeser drastis antara hari kerja dan hari libur. Seseorang yang bangun pagi sepanjang minggu tetapi begadang hingga larut di akhir pekan dapat mengalami gangguan serupa efek bepergian melintasi zona waktu. Gangguan ritme ini terjadi meskipun orang tersebut belum pernah meninggalkan rumah mereka sendiri, menunjukkan bahaya pola tidur yang tidak stabil.

Temuan ini menyiratkan bahwa menjaga konsistensi dalam waktu bangun, makan, dan tidur dapat menjadi strategi intervensi non-farmakologis yang efektif. Meskipun riset tidak membuktikan bahwa rutinitas teratur secara langsung menghilangkan nyeri atau depresi, regulasi sirkadian yang baik terkait dengan hasil kesehatan yang lebih baik dalam jangka panjang. Para ahli menyarankan agar lansia memperhatikan pola aktivitas harian mereka sebagai bagian dari strategi perawatan kesehatan holistik.