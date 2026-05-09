Russia Halalkan Parade Hari Kemenangan dengan skala sederhana

Rusia menggelar parade Hari Kemenangan pada Sabtu (9/5/2026) dengan skala yang jauh lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perayaan tahunan yang berlangsung di Lapangan Merah itu digelar di tengah meningkatnya ancaman serangan dari Ukraina dan berlanjutnya perang yang telah memasuki tahun keempat.

Kremlin.ru/Handout via REUTERS Parade 9 Mei merupakan salah satu hari paling penting di Rusia untuk memperingati kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Momen tersebut juga menjadi penghormatan bagi sekitar 27 juta warga Soviet yang tewas dalam perang, termasuk warga Ukraina. REUTERS/Tatiana Meel Berbeda dengan parade sebelumnya yang identik dengan demonstrasi kekuatan militer besar-besaran, tahun ini Rusia tidak menampilkan tank maupun persenjataan berat di jalanan berbatu Lapangan Merah.

Tidak terlihat pula rudal balistik antarbenua berkemampuan nuklir yang biasanya menjadi pusat perhatian parade. Kremlin.ru/Handout via REUTERS Presiden Rusia Vladimir Putin tampak hadir menyaksikan parade bersama para veteran Rusia di bawah bayang-bayang Mausoleum Lenin. Sejumlah tentara dan pelaut, termasuk yang pernah bertugas di Ukraina, terlihat berbaris sambil memberikan penghormatan. Kremlin.ru/Handout via REUTERS Para pejabat mengatakan perubahan format yang tiba-tiba itu disebabkan oleh"situasi operasional saat ini" dan menunjuk pada ancaman serangan Ukraina.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pihak berwenang telah mengambil"langkah-langkah keamanan tambahan".





