Rusia Serang Kyiv dengan Rudal dan Drone, Katedral Bersejarah Rusak

Serangan rudal balistik dan drone Rusia pada malam 15 Juni 2026 menghantam Kyiv, menyebabkan kerusakan parah pada Katedral Asumsi di kompleks Kyiv Pechersk Lavra serta memicu kebakaran dan pemadaman listrik massal. Setidaknya 23 orang terluka termasuk anak-anak dan ibu hamil.

Pemerintah Ukraina melaporkan bahwa Rusia melancarkan serangan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke ibu kota Kyiv pada malam 15 Juni 2026. Serangan yang berlangsung sejak senja hingga tengah malam itu menargetkan berbagai lokasi strategis dan permukiman warga.

Kompleks biara bersejarah Kyiv Pechersk Lavra, yang telah berdiri sejak abad ke-11, menjadi salah satu sasaran. Katedral Asumsi (Dormisi) di dalam kompleks tersebut mengalami kerusakan signifikan akibat ledakan dan kebakaran. Api dan asap membubung tinggi dari bangunan suci yang menjadi pusat spiritual umat Ortodoks Ukraina itu. Otoritas setempat menyebutkan bahwa selain katedral, sejumlah gedung apartemen bertingkat di berbagai distrik Kyiv juga terkena dampak serangan.

Hingga saat ini, sedikitnya 23 orang dilaporkan terluka, termasuk seorang anak kecil dan seorang perempuan hamil. Sebanyak 11 korban di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Serangan Rusia tidak hanya menggunakan rudal balistik konvensional, tetapi juga rudal hipersonik Zircon yang sulit diintersep. Menurut laporan awal, lebih dari 50 rudal dan hampir 500 drone dikerahkan untuk menyerang berbagai wilayah Ukraina, dengan fokus utama pada Kyiv.

Angkatan Udara Ukraina sebelumnya telah memperingatkan warga tentang pergerakan puluhan drone menuju ibu kota serta ancaman rudal balistik di wilayah tengah dan timur negara itu. Dampak dari serangan ini sangat luas. Selain merusak bangunan bersejarah, serangan juga memicu kebakaran pada sekitar 30 kendaraan dan merusak jaringan transmisi listrik. Akibatnya, sekitar 140.000 pelanggan di Kyiv mengalami pemadaman listrik.

Warga terpaksa berlindung di stasiun metro dan tempat penampungan bawah tanah lainnya untuk menghindari hujan rudal dan drone. Serangan malam itu menjadi yang terbesar dalam beberapa pekan terakhir dan menunjukkan eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Kyiv Pechersk Lavra, yang termasuk dalam Situs Warisan Dunia UNESCO, menjadi simbol budaya dan agama yang sangat dihormati. Kerusakan pada katedral memicu kecaman internasional.

Para pemimpin dunia mengecam tindakan Rusia yang menargetkan situs bersejarah dan infrastruktur sipil. Sementara itu, tim penyelamat dan pemadam kebakaran bekerja keras memadamkan api di katedral dan lokasi-lokasi lain. Proses evakuasi korban dan perbaikan jaringan listrik masih berlangsung. Pemerintah Ukraina berjanji akan membangun kembali katedral dan memberikan kompensasi kepada para korban.

Serangan ini menambah panjang daftar tragedi kemanusiaan yang dialami rakyat Ukraina sejak invasi Rusia dimulai





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