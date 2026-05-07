Rusia Desak Evakuasi Diplomat dari Kiev Jelang Hari Kemenangan 9 Mei

Pemerintah Rusia memberikan peringatan keras kepada negara asing untuk menarik staf diplomatik dari Kiev guna menghindari risiko serangan besar-besaran selama perayaan Hari Kemenangan.

Pemerintah Federasi Rusia telah mengambil langkah drastis dengan mendesak seluruh misi diplomatik negara asing serta lembaga internasional untuk segera menarik staf dan warga negaranya dari ibu kota Ukraina , Kiev .

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi eskalasi konflik yang semakin memanas menjelang perayaan Hari Kemenangan atau Victory Day yang jatuh pada tanggal 9 Mei mendatang. Moskow menegaskan bahwa imbauan evakuasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah peringatan serius demi menjamin keselamatan warga asing yang masih berada di wilayah tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, telah mengonfirmasi pengiriman nota resmi kepada berbagai perwakilan diplomatik.

Nota tersebut menekankan bahwa situasi keamanan di Kiev saat ini berada pada tingkat yang sangat rawan, sehingga evakuasi tepat waktu menjadi prioritas utama bagi setiap negara yang memiliki kepentingan di sana. Alasan utama di balik desakan evakuasi ini adalah ancaman Rusia untuk melancarkan serangan balasan yang masif terhadap pusat pengambilan keputusan di Ukraina. Moskow memperingatkan bahwa segala bentuk gangguan atau aksi provokasi militer yang dilakukan oleh Ukraina selama perayaan Hari Kemenangan akan memicu respons keras yang tidak terhindarkan.

Pihak Rusia secara spesifik mengincar titik-titik strategis yang menjadi pusat komando dan koordinasi pemerintah Ukraina. Peringatan ini merupakan bentuk tekanan psikologis dan militer yang kuat, mengingat Hari Kemenangan adalah simbol supremasi militer Rusia yang sangat sakral. Ketegangan ini semakin meningkat setelah adanya saling lempar tuduhan antara kedua belah pihak mengenai strategi perang dan kemampuan militer masing-masing di lapangan.

Ketegangan ini dipicu lebih lanjut oleh komentar satir dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dalam KTT Komunitas Politik Eropa yang berlangsung di Yerevan, Armenia. Zelenskyy menyinggung mengenai perubahan format parade militer di Lapangan Merah, Moskow, di mana alat utama sistem persenjataan atau alutsista berat tidak akan ditampilkan tahun ini. Zelenskyy mengejek Rusia dengan mengatakan bahwa mereka tidak mampu memamerkan kekuatan militer karena situasi perang yang sulit serta ketakutan akan serangan drone di jantung kota Moskow.

Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengakui memang ada perubahan dalam konvoi parade, namun mereka menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan situasi operasional yang sedang berjalan, bukan karena ketidakmampuan atau rasa takut. Dunia internasional kini memandang situasi ini dengan penuh kekhawatiran. Para pengamat geopolitik menilai bahwa peringatan evakuasi ini adalah sinyal nyata bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina akan memasuki fase yang lebih berbahaya.

Perayaan 9 Mei, yang biasanya menjadi ajang pamer kekuatan, kini berubah menjadi titik kritis keamanan kawasan. Ketidakhadiran alutsista berat di parade Moskow justru dianggap oleh sebagian analis sebagai indikasi bahwa Rusia sedang memusatkan seluruh kekuatan tempurnya di garis depan pertempuran. Dengan demikian, ancaman serangan terhadap Kiev menjadi sangat mungkin terjadi jika ada provokasi sekecil apa pun. Ketidakpastian ini membuat banyak negara memperketat pengawasan terhadap warga mereka dan mempertimbangkan langkah pengamanan tambahan di wilayah perbatasan.

Secara diplomatik, langkah Rusia mengirimkan nota resmi ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi formal masih terbuka namun berada dalam kondisi yang sangat tegang. Permintaan agar negara-negara asing bersikap dengan tanggung jawab penuh mengindikasikan bahwa Rusia tidak ingin warga negara ketiga terjebak dalam baku tembak atau menjadi korban kolateral dari serangan yang direncanakan. Namun, di sisi lain, tindakan ini juga bisa dibaca sebagai upaya Rusia untuk mengosongkan Kiev dari saksi mata internasional sebelum mereka meluncurkan operasi militer skala besar.

Situasi ini menciptakan dilema bagi banyak negara yang harus memilih antara mempertahankan kehadiran diplomatik untuk memantau situasi atau menyelamatkan nyawa staf mereka dengan segera meninggalkan wilayah konflik tersebut





