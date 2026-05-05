Rusia dan Ukraina Umumkan Gencatan Senjata Terpisah di Tengah Perang yang Berlangsung Lama

Rusia dan Ukraina mengumumkan gencatan senjata yang berbeda pada tanggal 4 Mei 2026, di tengah perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun. Rusia mengaitkan gencatan senjata dengan peringatan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua, sementara Ukraina menanggapi dengan skeptis dan mengumumkan gencatan senjata tersendiri.

Pemandangan memilukan terlihat di Kiev , Ukraina , pada tanggal 16 April 2026, di mana seorang wanita berjalan bersama anjingnya di antara puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Rusia .

Foto yang diambil oleh Evgeniy Maloletka dari Associated Press ini menjadi simbol dari dampak dahsyat perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun. Situasi ini menjadi latar belakang pengumuman gencatan senjata yang berbeda dari kedua belah pihak, Rusia dan Ukraina, pada hari Senin, 4 Mei 2026. Pengumuman ini muncul di tengah harapan yang tipis untuk mengakhiri konflik yang telah merenggut banyak nyawa dan menghancurkan infrastruktur di kedua negara.

Pemerintah Rusia mengumumkan gencatan senjata mereka sebagai bagian dari peringatan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua, sebuah hari yang sangat penting bagi Rusia. Moskow berencana untuk menggelar parade militer besar-besaran untuk memperingati kemenangan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa gencatan senjata akan berlaku pada tanggal 8-9 Mei 2026, dan mereka berharap Ukraina akan mengikuti jejak mereka. Pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia menekankan bahwa keputusan ini diambil atas perintah Panglima Militer Tertinggi Angkatan Bersenjata Rusia, Vladimir Putin.

Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menanggapi pengumuman Rusia dengan nada skeptis dan kritis. Dia menuduh Rusia lebih mementingkan perayaan daripada upaya sungguh-sungguh untuk mengakhiri perang. Zelenskyy mendesak Rusia untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakhiri konflik, dan menyatakan bahwa hingga saat ini, tidak ada permintaan resmi dari Rusia kepada Ukraina terkait rencana penghentian peperangan yang diklaim di media sosial. Sebagai tanggapan, Zelenskyy mengumumkan gencatan senjata tersendiri yang akan dimulai pada pukul 00.00 waktu Ukraina pada malam tanggal 5-6 Mei.

Situasi ini menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua belah pihak dan keraguan tentang komitmen mereka untuk mencapai perdamaian. Sebelum pengumuman gencatan senjata terbaru, dilaporkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengusulkan gencatan senjata kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Usulan ini menunjukkan upaya Rusia untuk melibatkan pihak ketiga dalam proses perdamaian. Kementerian Pertahanan Rusia juga menyatakan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran perayaan Hari Kemenangan.

Namun, Rusia memperingatkan Ukraina bahwa mereka akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Kiev jika gencatan senjata yang ditetapkan pada tanggal 8-9 Mei tidak dihormati. Ancaman ini menunjukkan bahwa Rusia bersedia menggunakan kekuatan militer jika mereka merasa bahwa gencatan senjata dilanggar. Sebelumnya, Rusia dan Ukraina telah menyepakati gencatan senjata selama 32 jam pada hari Paskah Ortodoks pada tanggal 11 April lalu, namun gencatan senjata tersebut tidak menghasilkan terobosan signifikan dalam upaya perdamaian.

Situasi ini terus berkembang dan masa depan konflik Rusia-Ukraina masih belum pasti. Dunia terus mengamati dengan cemas, berharap bahwa kedua belah pihak dapat menemukan jalan menuju perdamaian dan mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dampak dari konflik ini tidak hanya dirasakan oleh Rusia dan Ukraina, tetapi juga oleh seluruh dunia, terutama dalam hal ekonomi dan stabilitas geopolitik.

Perlu adanya dialog yang konstruktif dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rusia Ukraina Gencatan Senjata Perang Vladimir Putin Volodymyr Zelenskyy Hari Kemenangan Kiev Serangan Udara

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Narnia: The Magician's Nephew Garapan Greta Gerwig Umumkan Jadwal TayangGreta Gerwig umumkan detail Narnia: The Magician's Nephew! Dibintangi Meryl Streep hingga Daniel Craig, film ini dijadwalkan tayang 2027.

Read more »

Jerman Dorong Eropa Perkuat Pertahanan Usai AS Umumkan Penarikan PasukanPenarikan pasukan AS dari Jerman turut memicu kekhawatiran dari sekutu NATO lainnya.

Read more »

Cek Fakta: Tidak Benar Video Prabowo Umumkan Bantuan untuk Modal Usaha dan Bayar UtangCek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Prabowo mengumumkan bantuan untuk modal usaha dan bayar utang sepert yang beredar di Facebook.

Read more »

Rupiah melemah seiring Ukraina serang kilang minyak di RusiaNilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin melemah 57 poin atau 0,33 persen menjadi Rp17.394 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.337 ...

Read more »

Rusia-Ukraina Gencatan Senjata Sendiri-sendiri, Beda TanggalRusia dan Ukraina mengumumkan gencatan senjata sepihak, masing-masing pada 8-9 Mei dan 5-6 Mei.

Read more »

Ada 'Hajatan' Parade Militer, Rusia Umumkan Gencatan Senjata Sepihak dengan UkrainaRusia mengumumkan gencatan senjata sepihak dengan Ukraina antara tanggal 8 hingga 9 Mei, bertepatan dengan peringatan Hari Kemenangan Perang Dunia II di Moskow

Read more »