Analisis baru mengungkap Rusia, Arab Saudi, dan Australia bertanggung jawab atas puluhan gigaton emisi CO2 dari ekspor bahan bakar fosil, memicu kritik keras di COP31 Turki.

Sebuah analisis mendalam terhadap data ekspor batu bara, minyak, dan gas sejak tahun 1850 mengungkap bahwa Rusia, Arab Saudi, dan Australia memegang peranan sentral dalam krisis iklim global. Ketiga negara pengekspor bahan bakar fosil ini secara kolektif bertanggung jawab atas emisi karbon dioksida (CO2) berjumlah puluhan gigaton yang dihasilkan dari pembakaran energi yang mereka jual ke berbagai negara di dunia.

Peran Rusia dan Arab Saudi dalam Emisi Global

Rusia menempati posisi pertama dalam daftar kontribusi emisi ini dengan jumlah lebih dari 70 gigaton CO2 hingga akhir tahun 2025. Posisi dominasi ini didorong oleh cadangan batu bara, minyak, dan gas yang sangat besar, yang menjadikannya salah satu eksportir bahan bakar fosil terbesar di dunia. Sebagai perbandingan, Arab Saudi berada di urutan kedua dengan kontribusi sekitar 60 gigaton CO2 dari ekspor bahan bakar fosil mereka. Negara yang dikenal sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar dunia ini juga kerap dikaitkan dengan hambatan dalam kesepakatan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahunan.

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Posisi Kritis Australia di Tengah Perundingan Iklim

Australia menempati urutan ketiga dengan kontribusi lebih dari 25 gigaton CO2, sebuah angka yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Venezuela. Temuan ini menjadi sorotan tajam karena Australia saat ini memegang jabatan sebagai presiden Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 yang memasuki pekan kedua kegiatannya di Turki. Negara tersebut belum menetapkan batas akhir yang jelas untuk penggunaan maupun ekspor bahan bakar fosil, yang kontribusinya mencapai sekitar dua per lima dari total perekonomian ekspornya.

Kritik Terhadap Negosiasi dan Kekuatan Politik

Louise Hutchins, koordinator Make Polluters Pay International Coalition, menegaskan bahwa hasil analisis ini mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam negosiasi iklim global. Menurut Hutchins, negara-negara yang masih memperoleh keuntungan finansial besar dari bahan bakar fosil mempertahankan pengaruh politik yang signifikan dalam perundingan tersebut. Ia menyoroti ironi di mana pemerintah Australia mengklaim kekurangan dana untuk menangani krisis iklim, sementara negara-negara kaya seperti Australia, Rusia, dan Arab Saudi terus mengendalikan proses yang berbasis konsensus ini.

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Metodologi Analisis dan Tanggung Jawab Historis

Analisis yang dilakukan oleh Carbon Brief dan ditinjau oleh The Guardian menggunakan pendekatan unik dengan mengalokasikan tanggung jawab emisi berdasarkan negara tempat bahan bakar fosil diekstraksi. Metode ini berbeda dengan sebagian besar analisis standar yang hanya menghitung emisi berdasarkan lokasi pembakaran di atmosfer. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara pengekspor dapat terlihat memiliki tanggung jawab yang lebih rendah jika hanya dihitung berdasarkan penggunaan domestik. Meskipun Amerika Serikat dan China memiliki emisi gas rumah kaca terbesar saat ini, analisis ini menegaskan bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab historis yang lebih besar karena membakar pasokan energi yang diproduksi sendiri.

Dinamika Negosiasi dan Tantangan di COP31

Hasil analisis ini muncul di tengah perdebatan sengit mengenai penghentian penggunaan bahan bakar fosil dalam perundingan COP31. Dokumen rancangan awal hasil potensial COP31 yang diterbitkan oleh Australia pada hari Senin memuat seruan untuk melakukan transisi segera dari bahan bakar fosil dalam sistem energi. Namun, posisi sejumlah negara termasuk Arab Saudi dan Rusia justru semakin mengeras sejak kesepakatan Dubai pada tahun 2023 yang menyerukan transisi global tanpa jadwal yang tegas.