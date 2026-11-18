Analisis Carbon Brief mengungkap Rusia, Arab Saudi, dan Australia sebagai eksportir emisi karbon terbesar sejarah melalui ekspor bahan bakar fosil sejak 1850 hingga 2025.

Rusia, Arab Saudi, dan Australia mendominasi peringkat sebagai tiga negara dengan kontributor emisi karbon dioksida terbesar sepanjang sejarah. Temuan kunci ini terungkap dalam analisis terbaru dari organisasi peneliti iklim Carbon Brief yang dirilis pada Selasa 17 November 2026. Laporan ini muncul di tengah berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP31 di Antalya, Turki, yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 20 November 2026. Data historis tersebut memberikan perspektif baru mengenai tanggung jawab iklim global yang seringkali tidak terlihat dalam statistik emisi domestik biasa.

Metode Pelaporan Emisi Ekspor Bahan Bakar Fosil

Analisis Carbon Brief menggunakan pendekatan pelaporan emisi berbasis produksi bahan bakar fosil yang diekspor. Metode ini menghitung volume karbon yang dilepaskan akibat pembakaran batu bara, minyak, dan gas di negara tujuan impor, namun tetap mengaitkan angka tersebut dengan negara asal ekstraksi sumber daya tersebut. Pendekatan ini memberikan gambaran yang berbeda dari perhitungan emisi teritorial tradisional yang hanya mencatat polusi yang terjadi dalam batas geografis suatu negara.

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Rusia memimpin daftar dengan lebih dari 70 gigaton atau 70 Gt CO2 yang dihasilkan dari ekspor bahan bakar fosil sepanjang periode 1850 hingga akhir 2025. Arab Saudi berada di posisi kedua dengan sekitar 60 Gt CO2, sementara Australia menempati urutan ketiga dengan lebih dari 25 Gt CO2. Angka-angka ini menempatkan ketiga negara tersebut jauh di atas negara pengekspor lain seperti Venezuela yang berada di urutan keempat.

Sebagai contoh konkret, ketika batu bara Rusia diekspor dan kemudian dibakar di Jepang, emisi karbonnya biasanya dicatat sebagai emisi nasional Jepang dalam laporan standar. Namun, dalam metodologi Carbon Brief, emisi tersebut dikaitkan dengan Rusia sebagai negara asal batu bara. Dengan demikian, negara yang memiliki emisi domestik relatif rendah tetap dapat berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global melalui rantai pasokan eksportir bahan bakar fosil mereka.

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Peran Strategis Negara Pengekspor Energi Dunia

Kontribusi besar Rusia terhadap emisi global tidak terlepas dari kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Rusia memiliki cadangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang sangat besar, menjadikannya salah satu pemasok energi fosil utama bagi berbagai negara di seluruh dunia. Selama puluhan tahun, pasokan energi dari Rusia telah menjadi pilar utama dalam memenuhi kebutuhan industri dan pembangkit listrik di banyak negara pengimpor.

Arab Saudi, yang menempati posisi kedua, terutama berkontribusi melalui ekspor minyak bumi dalam jumlah masif. Minyak dari Arab Saudi digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi global yang luas, termasuk sektor transportasi dan berbagai aktivitas industri yang menuntut bahan bakar cair. Dominasi ini telah menjadikan Arab Saudi sebagai pemain kunci dalam stabilitas energi global sekaligus penyumbang emisi historis yang sangat besar.

Australia, di sisi lain, terutama didorong oleh ekspor batu bara dan gas alam ke pasar internasional. Bahan bakar fosil dari Australia banyak dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan kegiatan industri berat di negara-negara pengimpor. Selain ketiga negara teratas, daftar sepuluh besar eksportir emisi juga mencakup Venezuela, Iran, Indonesia, Kuwait, Irak, Uni Emirat Arab, dan Norwegia dengan volume emisi yang bervariasi.

Peringkat Indonesia dan Perbedaan Metodologi Data

Indonesia menempati peringkat keenam dalam daftar eksportir emisi karbon terbesar dari bahan bakar fosil sepanjang sejarah. Posisi ini mencerminkan peran vital Indonesia dalam pasokan energi global, terutama melalui ekspor batu bara yang signifikan. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun emisi domestik mungkin tidak sebesar negara lain, kontribusi Indonesia terhadap emisi global melalui rantai pasokan fosil sangat besar dan tidak boleh diabaikan.

Perbandingan dengan data emisi nasional tradisional dari dataset EDGAR menunjukkan perbedaan yang mencolok. China tercatat sebagai negara dengan emisi fosil kumulatif terbesar sepanjang 1970 hingga 2025 dengan 303,29 GtCO2. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan 285,37 GtCO2, disusul Rusia dengan 102,15 GtCO2. India dan Jepang melengkapi lima besar dengan masing-masing 66,27 GtCO2 dan 62,59 GtCO2.

Dalam analisis emisi teritorial EDGAR yang mencakup periode 1970 hingga 2025, Arab Saudi dan Australia justru berada di luar sepuluh besar. Demikian pula dengan Indonesia yang tidak masuk dalam daftar sepuluh besar emisi fosil teritorial periode tersebut. Perbedaan peringkat ini highlights bagaimana kontribusi negara produsen dan eksportir bahan bakar fosil terlihat berbeda ketika dihitung berdasarkan asal ekstraksi dibandingkan lokasi pembakaran.

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Perbedaan peringkat ini juga dipengaruhi oleh cakupan waktu dan jenis emisi yang digunakan. Carbon Brief menghitung emisi terkait ekspor bahan bakar fosil sepanjang 1850 hingga 2025, sementara EDGAR mencatat emisi CO2 fosil teritorial pada periode 1970 hingga 2025. Oleh karena itu, perbedaan peringkat tidak semata-mata disebabkan oleh metode penghitungan, tetapi juga dipengaruhi oleh durasi periode data yang dianalisis.

Dilema Australia dalam Negosiasi Iklim COP31

Posisi Australia sebagai salah satu eksportir emisi karbon terbesar sepanjang sejarah menjadi sorotan intens di tengah perannya dalam memimpin negosiasi iklim COP31. Turki memegang posisi Presidensi Konferensi Perubahan Iklim, sementara Australia ditunjuk sebagai Wakil Presiden sekaligus pemimpin negosiasi melalui Menteri Perubahan Iklim dan Energi Chris Bowen.

Peran ganda ini menempatkan Australia dalam posisi strategis untuk menjembatani kepentingan berbagai negara dalam mencapai kesepakatan iklim yang ambisius. Australia dituntut untuk memfasilitasi dialog terkait transisi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil global. Namun, posisi ini menimbulkan dilema etis karena Australia masih mempertahankan produksi dan ekspor bahan bakar fosil dalam skala besar.

Konflik kepentingan ini menjadi tantangan utama dalam perundingan COP31. Sebagai pemimpin negosiasi wakil presiden, Australia diharapkan mendorong agenda dekarbonisasi global. Padahal, ekonomi dan sejarah emisinya sangat bergantung pada ekspor batu bara dan gas alam. Ketegangan antara peran diplomatik iklim dan kepentingan ekonomi sumber daya alam ini akan menjadi bahan perdebatan utama di Antalya.

Temuan Carbon Brief memberikan konteks historis yang kritis bagi negara-negara pengekspor energi. Laporan ini menyoroti perlunya transparansi dalam akuntansi emisi global yang mengakui peran negara pengekspor. Bagi negara-negara pengimpor, laporan ini juga menjadi pengingat bahwa konsumsi energi mereka berkontribusi langsung pada emisi historis negara asal bahan bakar tersebut.