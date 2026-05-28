Rupiah Terus Melemah hingga Rekor Baru, Tekanan Ganda dari Global dan Domestik

Rupiah menembus level Rp 17.900 per dolar AS dan mengalami depresiasiSince awal April 2026. Tekanan muncul dari ketidakpastian suku bunga AS, imbal hasil obligation yang kompetitif, kebutuhan dolar untuk utang dan impor energi, serta defisit fiskal dan saham yang merosok. Kenaikan suku bunga BI belum cukup efektif, sehingga dibutuhkan kepastian kebijakan dan penguatan cadangan devisa untukstabilisasi.

Rupiah terus melemah dan beberapa kali mencatat rekor terendah baru dalam sejarah. Tekanan ini dwarf terjadi karena kondisi moneter global yang belum stabil dan tantangan struktural domestik.

Meski Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026, upaya tersebut belum cukup kuat untuk menghentikan tren depresiasi. Rupiah sempat menembus level Rp 17.906 per dolar AS pada perdagangan Kamis, 28 Mei 2026, menurun 0,58 persen dari penutupan sehari sebelumnya. Secara tahun kalender, rupiah telah melemah sekitar 7,34 persen terhadap dolar AS.

Sebelumnya, pada awal April 2026, rupiah sudah menutup di atas Rp 17.000, angle level yang sebelumnya hanya terlihat pada krisis finansial Asia 1997-1998. Professor Ilmu Ekonomi Moneter dari Universitas Airlangga, Rahma Gafar, menjelaskan bahwa rupiah yang bergerak di kisaran Rp 17.700-Rp 17.800 per dolar AS menimbulkan kecemasan akan kehilangan jangkar stabilitas. Ia menilai kondisi ini menandakan ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan ganda, yaitu tekanan moneter global serta tantangan struktural domestik di bidang energi dan fiskal yang mulai diuji oleh pasar.

Rencana kenaikan suku bunga belum cukup karena imbal hasil investasi domestik masih kurang kompetitif dibandingkan aset dolar AS yang aman. Selain itu, cadangan devisa ketat karena kebutuhan pembayaran utang luar negeri, repatriasi dividen, dan impor energi di tengah harga minyak yang tinggi menambah tekanan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga merosot di bawah 7.000, mencerminkan kekhawatiran investor atas defisit anggaran dan kebijakan royalti tambang. Secara eksternal, pergerakan rupiah sangat bergantung pada ekspektasi suku bunga AS.

Penguatan rupiah mungkin terjadi jika data ekonomi AS menunjukkan perlambatan inflasi dan kenaikan pengangguran, yang akan mendorong pemangkasan suku bunga. Hal itu akan menurunkan imbal hasil obligasi AS dan menarik aliran modal kembali ke Indonesia. Secara musiman, tekanan cenderung berkurang setelah triwulan II karena permintaan dolar dari korporasi untuk pembayaran utang dan dividen akan menurun. Cadangan devisa Indonesia akhir April 2026 tercatat Rp 146,2 miliar, turun Rp 10,3 miliar dari akhir Desember 2025.

Cadangan yang cukup kuat dapat membuat spekulan mundur, yang sering menjadi awal penguatan cepat. Namun, rupiah tidak akan kembali langsung ke level Rp 15.000. Pada semester II-2026, rupiah diperkirakan akan bergerak dalam rentang konsolidasi Rp 16.800-Rp 17.200 per dolar AS, asalkan tidak ada kejutan negatif dari sisi fiskal dan faktor eksternal membaik. Untuk memperkuat rupiah, diperlukan gabungan kebijakan moneter yang koordinatif dengan kepastian kebijakan struktural, khususnya di bidang energi dan fiskal.

Pasar akan menilai komitmen otoritas dalam menjaga stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, selain mengandalkan cadangan devisa, peningkatan daya saing investasi domestik dan konsistensi reformasi menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan investor dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS





