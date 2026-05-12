Rupiah Tertembus Dua Level Psikologis dalam Sepekan, Melemah Hingga Rp17.500/US$

Dalam waktu sekitar sepekan, dua level psikologis penting rupiah sudah tertembus. Setelah Rp17.400/US$, kini pasar kembali menyaksikan rupiah melemah hingga menembus Rp17.500/US$. Merujuk data Refinitiv, pada perdagangan Selasa (12/5/2026) per pukul 09.15 WIB, rupiah terpantau melemah hingga menyentuh level Rp17.500/US$.

Posisi ini sekaligus menjadi level terlemah intraday sepanjang masa bagi rupiah. Sejak awal perdagangan tekanan terhadap rupiah sejatinya sudah terlihat. Rupiah langsung anjlok pada awal perdagangan cukup dalam sebesar 0,43% ke posisi Rp17.480/US$. Pelemahan tersebut melanjutkan tekanan yang sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Rupiah sebelumnya juga sudah menembus level psikologis Rp17.400/US$ pada Selasa pekan lalu (5/5/2026). Meski angka ini masih berada di bawah batas maksimal defisit anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yakni 3% terhadap PDB. Kondisi inilah yang membuat pelaku pasar mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam menjaga defisit APBN agar tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB sepanjang 2026. Apalagi, rupiah baru saja menembus level Rp17.400/US$ pada pekan lalu.

Kini, hanya dalam waktu singkat, rupiah kembali menembus Rp17.500/US$. Tertembusnya dua level psikologis dalam sekitar sepekan menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah bergerak cepat. Kondisi ini juga berpotensi memperkuat persepsi bahwa pelemahan mata uang Garuda masih belum selesai. Namun, tekanan terhadap rupiah kali ini terjadi ketika cadangan devisa Indonesia sudah mengalami penurunan cukup dalam sepanjang 2026.

Kondisi ini membuat pasar menilai BI kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan amunisinya untuk menahan pelemahan rupiah





