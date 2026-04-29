Rupiah Tertekan: Melemah ke Rp17.326 per Dolar AS di Tengah Kekhawatiran Domestik

Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan pada perdagangan Rabu, 29 April 2026, ditutup di level Rp17.326 per dolar AS. Pelemahan ini didorong oleh kekhawatiran pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah dan cadangan devisa negara, serta diikuti oleh pelemahan mata uang lain di Asia.

Nilai tukar rupiah mengalami tekanan signifikan dan ditutup melemah pada perdagangan Rabu, 29 April 2026, mencapai level Rp17.326 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini tidak semata-mata disebabkan oleh dinamika global, melainkan didorong kuat oleh faktor-faktor domestik yang memicu kekhawatiran di kalangan pasar keuangan.

Kekhawatiran utama berpusat pada kebijakan fiskal pemerintah dan persepsi mengenai kecukupan cadangan devisa negara. Meskipun indeks Dolar AS (DXY) hanya mencatatkan kenaikan tipis, rupiah justru menunjukkan penurunan yang lebih dalam, mengindikasikan bahwa sentimen negatif lebih kuat berasal dari dalam negeri. Rupiah mencatat pelemahan sebesar 0,48 persen dibandingkan perdagangan hari sebelumnya, Selasa, 28 April 2026, yang berada di level Rp17.242. Kurs Jisdor Bank Indonesia (BI) juga mengonfirmasi tren pelemahan ini, dengan menempatkan mata uang Garuda di level Rp17.324.

Kondisi pelemahan rupiah ini tidak terjadi secara terisolasi. Sebagian besar mata uang di kawasan Asia juga mengalami penurunan nilai terhadap dolar AS. Rupee India menjadi mata uang dengan penurunan terdalam, terjerembab 0,61 persen. Peso Filipina menyusul dengan penurunan 0,49 persen, sementara Baht Thailand terkoreksi 0,41 persen.

Won Korea Selatan juga tidak luput dari tekanan, dengan penurunan 0,39 persen. Dolar Taiwan mengalami penurunan 0,12 persen, dan Yen Jepang tergelincir 0,03 persen. Bahkan, Dolar Hong Kong pun mengalami depresiasi sebesar 0,009 persen. Situasi ini menunjukkan bahwa sentimen negatif terhadap aset-aset berisiko di Asia secara umum, namun tekanan pada rupiah tampak lebih spesifik dan terkait dengan kondisi internal Indonesia.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menyoroti tingginya kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi domestik sebagai penyebab utama pelemahan rupiah. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal pemerintah menjadi fokus utama perhatian, khususnya terkait dengan upaya efisiensi anggaran dan pengelolaan defisit anggaran negara. Lukman Leong secara khusus menyinggung kurangnya langkah konkret dari pemerintah untuk memangkas anggaran yang dianggap kurang mendesak, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketidakjelasan mengenai implementasi dan pendanaan program-program pemerintah ini menimbulkan keraguan di kalangan investor dan pelaku pasar.

Selain isu anggaran, Lukman juga menambahkan bahwa keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan, meskipun ada tekanan inflasi, serta adanya penurunan pada Cadangan Devisa (Cadev) turut berkontribusi pada sentimen negatif yang membebani rupiah. Penurunan Cadev mengindikasikan bahwa BI mungkin telah melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan rupiah, namun hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan BI untuk terus mempertahankan stabilitas nilai tukar dalam jangka panjang.

Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi rupiah, dan mendorong investor untuk mencari aset yang lebih aman, seperti dolar AS. Ke depan, pemantauan terhadap kebijakan fiskal pemerintah, keputusan BI terkait suku bunga, dan perkembangan Cadev akan menjadi kunci untuk menilai prospek nilai tukar rupiah. Pemerintah dan BI perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kekhawatiran pasar dan memulihkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

Selain itu, stabilitas politik dan iklim investasi yang kondusif juga akan memainkan peran penting dalam mendukung nilai tukar rupiah





