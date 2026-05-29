Rupiah Tertekan Lebih Besar Menyerang Dolar Singapura, Menyeret Kisaran Psikologis di Rp14.000

Seiring ketegangan nilai tukar di pasar valuta asing, rupiah Indonesia melemah lebih drastis melawan dolar Singapura daripada dolar Amerika Serikat. Dengan posisi SGD yang stabil dan kebijakan nilai tukar yang terjangkau, mata uang Singapura menandai titik kritis bagi ekonomi Indonesia dan memperdalam perlunya strategi perlindungan valuta asing. Pandangan terhadap ketegangan ekonomi regional menjadikan rupiah terpuruk menjadi pembicaraan penting dalam dunia keuangan Asia.

Berita terbaru menunjukkan bahwa pada pukul sembilan puluh delapan WIB hari Kamis, 25 September 2025, rupiah Indonesia melemah hingga sekitar setengah persen, yaitu 0,45%, terhadap dolar Singapura.

Nilai tukar bergerak sekitar Rp13.990 per SGD, mengejar secara tatap muka mendekati level psikologis di Rp14.000 per SGD. Sementara itu, rupiah juga terus menunjukkan tekanan melawan dolar Amerika Serikat, sisi lain tetap menunduk di bawah nilai yang menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan. Gambaran lengkapnya menegaskan bahwa kondisi sementara ini didasarkan pada kinerja dolar Singapura yang menguat.

Per tahun 2025, rupiah menurun hampir delapan persen nilai tukar dibandingkan dolar Singapura pada tahun sebelumnya, menurunkan indeks solida yang biasa dilihat pada semester pertama tahun tersebut. Nilai tukarnya saat ini berada di kisaran Rp12.957,64 peSGD pada akhir 2025, menunjukkan pergerakan paparan likuiditas dan faktor ekonomi makro di wilayah Asia. Peningkatan kuatnya dolar Singapura dapat ditelusuri ke sistem kebijakan moneternya yang unik. Monetary Authority of Singapore (MAS) tidak lagi menggunakan suku bunga sebagai parameter utama.

Sebaliknya, cadangan penguatan melepas kebijakan pelestarian nilai tukar melalui kerangka Singapura Net Exchange of Economic Reserves atau S$NEER. Kerangka ini mempopulasi nilai tukar lainnya dan memastikan itulah basis stabilitas politik, menjaga kurin pasar berkolerom, serta mengendalikan nilai tukar. Pelaksanaan pasang tur endogen memotong perlakuan koreksi pegangan inflasi, nilai tukar, serta munculnya likuiditas, menimbulkan ketegangan melawan rupiah.

Kepentingan Singapura pada impor barang membuat mata uang tersebut tetap menarik bagi investor yang cenderung mencari 'safe haven' di kawasan Asia di tengah ketidakpastian global. Nilai tukar yang terjaga menjadikan dolar Singapura menjadi salah satu pilihan alternatif bagi para fiskal dan manajer investasi.

Sebagai akibatnya, tekanan yang dikenakan terhadap rupiah lebih berat tidak hanya berasal dari dolar AS yang kuat, tetapi juga dolar Singapura yang didukung oleh makroekonomi yang kuat, cadangan devisa berkilau, dan jadwal kebijakan moneter yang dapat menstabilkan fluktuasi nilai pasar. Kondisi ini memicu spekulasi perdagangan valuta asing dengan menyadari agregat faktor krusial dalam kebijakan fiskal, kebijakan investasi, serta perubahan pasokan dan permintaan valuta.

Masyarakat pelaku bisnis dan investor lebih berpegang pada pandangan elok bahwa pasangan mata uang dolar Singapura menuntun lebih memberikan fokus, kebijakan stabilitas, dan anggaran baru. Pemerintah Indonesia perlu menaruh perhatian pada kebijakan fiskal yang bersifat defensif, mengurangi paparan regulasi, serta memperbaiki instrumen pasar keuangan. Sebagai upaya mencegah atau meminimalisir kurar inflasi domestik dan potensi dampak ekonomi makro, pemerintah dapat memperluas keragaman agregat nasional dan memperkuat aliansi keuangan internasional.

Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga dipengaruhi oleh ketahanan ruang perdagangan yang memerlukan perbandingan teman pengusaha dan kualitas industri portofolio portfel. Kelima kondisi tersebut memaksa para pihak untuk menyesuaikan rasionalitas dalam menurungkan nilai tukar lebih lanjut dan menghindari risiko jangka panjang. Dengan demikian, situasi ini menandai pentingnya perlindungan bagi pihak konsumen, sektor financial, serta ketahanan keuangan yang berkelanjutan





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rupiah Dolar Singapura Kebijakan Nilai Tukar MAS Inflasi Kredibilitas Keuangan Kualitas Pertumbuhan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jonatan alihkan fokus ke Indonesia Open usai terhenti di SingapuraTunggal putra Indonesia Jonatan Christie langsung mengalihkan fokus ke turnamen selanjutnya BWF World Tour Super 1000 Indonesia Open 2026 setelah langkahnya ...

Read more »

Belum Hari Kemerdekaan, Rupiah Sudah di Atas Rp17.845 per Dolar ASNilai tukar Rupiah kembali tertekan terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis, 28 Mei 2026. Berdasarkan data Bloomberg, Rupiah berada

Read more »

Rupiah Tertekan hingga Rp17.870, Ekonom Nilai BI Kewalahan Stabilkan RupiahPada perdagangan hari ini, rupiah disebut telah melemah sekitar 70 poin ke level Rp17.870 per dolar Amerika Serikat (AS).

Read more »

Dolar Singapura Sentuh 13.946 terhadap Rupiah, Ini Kata EkonomDolar Singapura menguat terhadap rupiah pada Kamis, (28/5/2026). Berikut sentimennya.

Read more »