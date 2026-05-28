Rupiah Terpuruk di Zona Merah, Tekanan Ekonomi Memengaruhi Aktivitas Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada saat jeda siang ini kian terpuruk di zona merah. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran pelaku usaha terhadap lonjakan biaya impor dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Pelemahan rupiah yang kini berada di sekitar Rp 17.794 per dolar AS telah meningkatkan biaya produksi di sejumlah sektor industri. Tekanan ekonomi tersebut mulai memengaruhi aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja nasional.

Petugas menunjukkan mata uang dolar dan mata uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Rabu (9/11). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada saat jeda siang ini kian terpuruk di zona merah.

Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran pelaku usaha terhadap lonjakan biaya impor dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data perbankan, kurs e-Rate dolar AS di Bank Central Asia (BCA) pada 28 Mei 2026 tercatat di level Rp 17.730 per dolar AS untuk beli dan Rp 17.850 per dolar AS untuk jual.

Sementara itu, kurs e-Rate di Bank Rakyat Indonesia (BRI) per 26 Mei 2026 berada di posisi Rp 17.698 per dolar AS untuk beli dan Rp 17.890 per dolar AS untuk jual. Adapun special rate Bank Mandiri per 26 Mei 2026 tercatat sebesar Rp 17.740 per dolar AS untuk beli dan Rp 17.770 per dolar AS untuk jual.

Special rate Bank Negara Indonesia (BNI) pada 28 Mei 2026 berada di level Rp 17.725 per dolar AS untuk beli dan Rp 17.825 per dolar AS untuk jual. Pergerakan kurs tersebut menunjukkan rupiah masih bertahan di kisaran Rp 17.700-an per dolar AS. Tekanan terhadap mata uang Garuda dinilai turut memperbesar beban pelaku usaha, terutama industri yang masih bergantung pada impor bahan baku maupun barang modal.

Pelemahan rupiah yang kini berada di sekitar Rp 17.794 per dolar AS telah meningkatkan biaya produksi di sejumlah sektor industri. Kondisi itu diperparah oleh kenaikan harga minyak mentah dunia yang membuat biaya operasional perusahaan ikut melonjak. Menurut pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi, tekanan ekonomi tersebut mulai memengaruhi aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja nasional. Ia mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 15.425 orang.

Salah satu sentimen pendorong penguatan rupiah kali ini adalah kemenangan Joe Biden atas Donald Trump





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rupiah Dolar AS Tekanan Ekonomi Pelepasan Joe Biden PHK

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rupiah Masih Dalam Tekanan, Cek Kurs Dolar BCA, BRI, Mandiri, dan BNIRupiah melemah ke Rp 17.744 per dolar AS per 26 Mei 2026. Kurs jual di bank besar tembus Rp 17.775-Rp 17.800 dipicu proyeksi suku bunga tinggi The Fed.

Read more »

Analis Prediksi Rupiah Tembus 18.000 per Dolar AS, Ini PemicunyaAnalis menilai, tekanan rupiah terhadpa dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa, (26/5/2026) perlu diwaspadai.

Read more »

Rupiah di Bawah Tekanan RefleksivitasPasar keuangan tidak sekadar merefleksikan realitas ekonomi secara obyektif. Persepsi investor justru ikut membentuk realitas ekonomi yang baru.

Read more »

Rupiah Tembus Rp17.800, Menkeu Purbaya: Tak Masuk Akal, Fundamental Ekonomi Kita BagusMeski rupiah terus mengalami tekanan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ke depan rupiah bakal tetap terkendali.

Read more »