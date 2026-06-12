Rupiah Terbang ke Rp17.865, Semakin Jauh dari Level Psikologis Rp18.000

Nilai tukar rupiah menguat tajam pada akhir pekan, ditutup di Rp17.865 per dolar AS, setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,50 persen. Rupiah berhasil bangkit dari level terlemah sepanjang masa di Rp18.190 dan kembali ke area Rp17.800-an.

Nilai tukar rupiah berhasil menutup perdagangan akhir pekan dengan penguatan tajam terhadap dolar Amerika Serikat pada Jumat 12 Juni 2026. Rupiah ditutup menguat 0,61 persen ke level Rp17.865 per dolar AS, semakin menjauh dari level psikologis Rp18.000.

Sepanjang perdagangan hari itu, rupiah sempat menguat lebih tajam hingga mencapai Rp17.845 per dolar AS pada pukul 14.06 WIB, penguatan sebesar 0,72 persen yang sekaligus mencerminkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Penguatan ini menjadi bagian dari momen krusial pemulihan rupiah dalam beberapa hari terakhir setelah sebelumnya berada dalam tekanan sangat berat





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Rupiah Dolar AS Nilai Tukar Bank Indonesia Suku Bunga

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