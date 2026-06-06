Rupiah Tembus Rp 18.000, Pemerintah dan BI Siapkan Langkah Stabilisasi

Nilai tukar rupiah terus melemah hingga menembus Rp 18.000 per dolar AS, sementara IHSG juga anjlok. Pemerintah bersama Bank Indonesia menggelar rapat koordinasi untuk menyepakati langkah-langkah menjaga stabilitas rupiah, seperti meningkatkan imbal hasil dan menjaga likuiditas. Namun, ekonom menilai kepercayaan investor yang hilang menjadi akar masalah.

Beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah dan menembus level Rp 18.000 per dolar AS. Pada Jumat 5 Juni 2026, kurs rupiah berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) ditutup di angka Rp 18.039 per dolar AS, sama dengan posisi hari sebelumnya.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami penurunan signifikan, ditutup di level 5.594, turun dari 5.839 pada penutupan sehari sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar dan masyarakat luas. Pemerintah pun bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi pada Sabtu 6 Juni 2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Mohamad Hekal Wakil Ketua Komisi XI. Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan sepakat untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah-langkah tersebut antara lain meningkatkan daya tarik imbal hasil di pasar keuangan domestik, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, namun persepsi negatif terhadap ekonomi menjadi kendala utama. Purbaya menyebut bahwa APBN dalam kondisi baik dan pertumbuhan ekonomi cukup positif, namun sentimen negatif yang tidak berdasar membuat investor ragu. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Pemerintah juga berencana mendorong program-program di sektor riil seperti pangan, energi, perikanan, industrialisasi, dan hilirisasi untuk mempercepat pertumbuhan.

Namun, ekonom senior INDEF Didik J Rachbini menilai bahwa masalah utama adalah hilangnya kepercayaan investor secara fundamental. Meskipun Bank Indonesia telah mengambil tujuh langkah stabilisasi dan menguras cadangan devisa, pasar tidak bergeming. Rupiah terus melemah dan IHSG terperosok. Menurut Didik, indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan dan perdagangan tidak terlalu buruk, tetapi kepercayaan yang jatuh membuat investor enggan kembali ke pasar Indonesia.

Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih mendasar untuk memulihkan keyakinan para pelaku pasar





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Rupiah IHSG Nilai Tukar Stabilisasi Kepercayaan Investor

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