Rupiah Tembus Rp 17.300 per Dolar AS, Tekanan Fiskal dan Geopolitik Jadi Pemicu

Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan terhadap dolar AS, dipicu oleh tekanan fiskal akibat harga minyak dunia yang tinggi dan ketidakpastian geopolitik. Pelemahan ini berdampak pada pasar saham dan investasi obligasi, mendorong investor untuk berhati-hati dan melakukan diversifikasi.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tekanan signifikan dan telah menembus angka Rp 17.300. Tekanan ini dipicu oleh kondisi fiskal yang tertekan akibat fluktuasi harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik di Selat Hormuz, kawasan strategis di Timur Tengah.

Situasi ini secara langsung mempengaruhi arus modal asing di pasar investasi Indonesia. Pelemahan rupiah ini terjadi secara mengejutkan, melampaui ekspektasi pasar setelah beberapa hari bertengger di atas Rp 17.000 per dolar AS. Menurut Lloyd Chan, analis mata uang senior dari MUFG, pelemahan ini mencerminkan perubahan sentimen pasar.

Faktor domestik dinilai lebih dominan dibandingkan dengan penguatan dolar AS, yang terus mengarah ke level 99 didorong oleh kenaikan imbal hasil dan harga minyak dunia yang stabil di angka 100 dolar AS per barel. Pada hari Kamis, 23 April 2026, mata uang di berbagai negara Asia juga mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Selain rupiah yang melemah 0,7 persen dalam sehari, baht Thailand dan peso Filipina juga terdepresiasi, meskipun kurang dari 1 persen.

Penyebab utama pelemahan ini adalah dampak dari lonjakan harga minyak terhadap anggaran fiskal masing-masing negara. Di Indonesia, pasar mulai meminta premi risiko yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian terkait kebijakan anggaran pemerintah. Lloyd Chan menjelaskan bahwa pelemahan ini menunjukkan reaksi pasar terhadap ketidakpastian fiskal yang semakin besar. Namun, ia juga menambahkan bahwa secara valuasi, rupiah saat ini sudah berada di level yang sangat rendah.

Kondisi ini memicu kekhawatiran di pasar investasi, di mana pelaku pasar akan mengevaluasi dan memilih aset yang lebih menguntungkan di tengah pelemahan nilai tukar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan sebesar 2,16 persen ke level 7.378 pada Kamis, 23 April 2025, dengan penjualan bersih asing mencapai Rp 1,36 triliun. Penurunan ini berlanjut pada Jumat, 24 April 2025, dengan IHSG kembali melemah 2,32 persen ke level 7.207 poin hingga pukul 10.30 WIB.

Dalam situasi rupiah yang terdepresiasi tajam, akan terjadi perbedaan kinerja yang mencolok antara saham perusahaan yang diuntungkan dan dirugikan oleh pelemahan tersebut. Saham perusahaan berorientasi ekspor diperkirakan akan mendapat manfaat karena pendapatan mereka dalam dolar AS akan meningkat. Sebaliknya, saham dari industri yang bergantung pada impor akan mengalami tekanan. Para analis merekomendasikan investor untuk fokus pada emiten yang berorientasi ekspor, terutama di sektor komoditas dan energi, karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari konversi pendapatan dolar AS yang lebih tinggi.

Investor juga disarankan untuk mengurangi investasi pada saham yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor atau memiliki utang dalam mata uang asing yang besar, karena pelemahan rupiah dapat menggerus laba bersih dan menekan volume penjualan. Untuk investasi surat utang, kehati-hatian juga diperlukan, karena pelemahan rupiah dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan inflasi, yang pada gilirannya dapat mendorong kenaikan suku bunga.

Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun Indonesia naik 9 basis poin ke 6,7 persen pada Kamis, meningkat 63 basis poin sejak awal 2026. Diversifikasi ke instrumen berbasis pasar uang dan dolar AS, seperti deposito dan reksa dana, dapat menjadi strategi lindung nilai jangka pendek, tetapi investor harus tetap waspada terhadap risiko pembalikan arah kurs.

Para ahli menekankan bahwa pelemahan rupiah merupakan ujian bagi daya tahan ekonomi Indonesia dan memerlukan respons kebijakan yang tegas, termasuk evaluasi terhadap prioritas anggaran antara program strategis dan subsidi energi





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rupiah Dolar AS Nilai Tukar Inflasi Investasi

United States Latest News, United States Headlines

