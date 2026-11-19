Nilai tukar Rupiah melemah ke Rp18.254 per dolar AS pada 19 November 2026. Faktor pendorong utama adalah sinyal The Fed, ketegangan AS-Iran, dan respons BI.

Nilai tukar Rupiah mencatatkan pelemahan signifikan di angka Rp18.254 per dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis, 19 November 2026. Penurunan ini terjadi setelah mata uang Indonesia terkoreksi 22 poin atau setara dengan 0,12 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Kondisi ini menandai berlanjutnya tekanan terhadap mata uang nasional di tengah kompleksitas dinamika pasar keuangan global.

Dominasi Ekspektasi The Fed dan Sinyal Kenaikan Suku Bunga

Tekanan utama terhadap Rupiah berasal dari ekspektasi pasar akan keputusan kebijakan moneti Amerika Serikat. Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa sejumlah pejabat Federal Reserve atau The Fed mengirimkan sinyal kuat mengenai perlunya pengetatan suku bunga lebih lanjut. Sinyal ini ditujukan untuk mengendalikan laju inflasi yang masih tinggi di negara adidaya tersebut.

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Istana Federal Reserve bahkan mengisyaratkan potensi kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin atau bps pada bulan Desember 2026. Pernyataan tegas ini menciptakan sentimen negatif di pasar emerging markets karena investor mulai mengaitkan prospek suku bunga AS yang lebih tinggi dengan daya tarik aset berdenominasi dolar yang lebih kuat. Keputusan ini secara otomatis mendongkrak nilai dolar terhadap mata uang lainnya.

Kedua pejabat The Fed lainnya, John Williams dan Alberto Musalem, turut mengonfirmasi pandangan hawkish tersebut. Mereka menegaskan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut masih diperlukan untuk meredam inflasi yang belum sepenuhnya terkendali. Reaksi rantai ini mendorong pelaku pasar untuk memindahkan sebagian besar dana investasi mereka ke pasar keuangan Amerika Serikat guna mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal.

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Perpindahan modal atau capital outflow ini memberikan dampak langsung berupa tekanan jual terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah. Kondisi ini diperburuk dengan pergerakan nilai tukar sebelumnya pada Selasa, 5 Mei 2026, yang mencatat pelemahan 11 poin menjadi Rp17.405 per dolar AS, menunjukkan volatilitas yang konsisten dalam periode tersebut.

Eskalasi Geopolitik Timur Tengah Memicu Ketidakpastian Global

Selain faktor moneter, pasar juga dibayangi memanasnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang semakin tidak menentu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi serangan militer lanjutan terhadap Iran. Pertimbangan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari Israel atas ancaman keamanan yang dirasakan di wilayah tersebut.

Eskalasi konflik antara Washington dan Teheran semakin memanas di jalur strategis Selat Hormuz. Jalur pelayaran vital ini menjadi sorotan internasional menyusul insiden serangan Iran terhadap kapal-kapal tanker serta aksi blokade angkatan laut yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Ketegangan di selat ini mengancam stabilitas rantai pasokan energi global.

Situasi geopolitik yang rawan ini turut mempertebal ketidakpastian di pasar keuangan global. Investor cenderung menghindari risiko dengan mengalihkan dana ke aset safe haven seperti dolar AS. Fenomena flight to quality ini semakin memperlemah posisi Rupiah dibandingkan dengan mata uang negara lain yang juga menghadapi tekanan eksternal serupa.

Respon Bank Indonesia dan Dampak Riil Ekonomi Nasional

Untuk menghadapi volatilitas nilai tukar ini, Bank Indonesia telah mengambil langkah antisipatif dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate. Kenaikan dilakukan sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada hari Rabu, 18 November 2026. Langkah kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas Rupiah dan mengurangi volatilitas yang ekstrem.

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Pengamat seperti Ibrahim Assuaibi memberikan peringatan mengenai dampak sampingan dari kenaikan suku bunga domestik tersebut. Suku bunga yang lebih tinggi berpotensi mengerek biaya pinjaman perbankan secara signifikan. Hal ini pada gilirannya dapat membuat masyarakat dan pelaku usaha menahan konsumsi maupun ekspansi bisnis akibat tingginya biaya kredit.

Jika kondisi ini berlanjut, terdapat risiko nyata yang dapat memperlambat pertumbuhan kredit dan investasi di dalam negeri. Diperkirakan bahwa roda perekonomian nasional akan mengalami perlambatan jika daya beli masyarakat dan minat investasi korporasi menurun drastis. Kenaikan BI Rate menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar saat ini menjadi perhatian utama dari bank sentral.

Proyeksi Pergerakan Nilai Tukar ke Depan

Investor kini akan mencermati efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam menahan pelemahan Rupiah. Dampak kebijakan tersebut terhadap arus modal asing juga menjadi indikator kunci yang perlu dipantau secara ketat. Reaksi pasar terhadap langkah tegas ini akan menentukan seberapa cepat stabilitas nilai tukar dapat kembali pulih.

Perkiraan pergerakan mata uang Garuda untuk sepanjang pekan ini diperkirakan berada dalam rentang Rp18.100 hingga Rp18.400 per dolar AS. Rentang ini mencerminkan ketidakpastian pasar yang masih tinggi akibat campuran faktor domestik dan geopolitik internasional yang belum terselesaikan.

Sementara itu, untuk keseluruhan bulan November 2026, nilai tukar Rupiah berpotensi melemah hingga menyentuh level Rp18.500 per dolar AS. Proyeksi ini mengindikasikan bahwa tekanan jual terhadap Rupiah masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan sebelum kondisi pasar stabil kembali.