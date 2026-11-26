Nilai tukar rupiah melemah tajam ke level Rp 18.332 per dolar AS. Tekanan global dari konflik Selat Hormuz dan klasifikasi MSCI menjadi faktor utama pelemahan kurs.

Nilai tukar rupiah ditutup melemah tajam pada perdagangan Rabu (25/11/2026) dan hari ini Kamis (26/11/2026) diprediksi masih menghadapi tekanan. Berdasarkan data pasar, mata uang domestik ditutup dalam rentang Rp 18.330 hingga Rp 18.400 per dolar AS.

Sebelumnya pada Rabu, rupiah kehilangan 102 poin dan menyentuh level Rp 18.332 per dolar AS. Penurunan ini terjadi setelah sempat melemah lebih dalam hingga 105 poin di tengah sesi perdagangan. Posisi penutupan sebelumnya tercatat di level Rp 18.230 per dolar AS, menandai volatilitas signifikan yang terjadi dalam satu hari perdagangan.

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Faktor Geopolitik Selat Hormuz Membebani Kurs

Salah satu pendorong utama pelemahan rupiah adalah meningkatnya ketegangan geopolitik di Selat Hormuz. Iran mengancam akan memperketat kendali atas jalur pelayaran strategis tersebut hingga tuntutan pencabutan blokade AS atas pelabuhan Iran dan pencairan aset yang dibekukan dipenuhi.

Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan bahwa tiga kapal terkena proyektil saat berlayar ke arah timur melintasi Selat Hormuz. Sementara itu, kantor berita Iran, Fars, mencatat kapal tanker keempat menghantam ranjau pada Selasa (24/11/2026).

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Tegangan merembet ke Arab Saudi setelah serangan kelompok Houthi terhadap menara di distrik keuangan Riyadh. Insiden tersebut mengakibatkan dua warga negara Saudi dan sembilan penduduk asing terluka. Wajar jika pasar merespons ketidakpastian ini dengan menjual aset berisiko termasuk rupiah.

Sentimen Negatif dari Keputusan Klasifikasi MSCI

Di ranah domestik, sentimen negatif datang dari penegasan MSCI bahwa usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market tetap berlaku. Pernyataan ini membantah kabar yang menyebutkan CEO MSCI, Henry Fernandez, bersedia mempertimbangkan opsi lain setelah bertemu Presiden Prabowo.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketidakpastian dan mendorong sikap lebih berhati-hati terhadap saham-saham Indonesia. Kekhawatiran terbesar adalah kemungkinan berkurangnya minat investor asing, meningkatnya risiko arus keluar modal, serta tekanan terhadap IHSG dan nilai tukar rupiah.

Ibrahim menekankan bahwa pasar akan mencermati langkah pemerintah dan otoritas bursa dalam memperbaiki transparansi. Keterbukaan informasi serta tata kelola pasar modal yang lebih baik dianggap krusial agar kepercayaan investor global dapat kembali pulih di tengah ketidakpastian global.

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Penundaan Transaksi Menanti Data Ekonomi Terbaru

Selain faktor MSCI, sikap waspada pasar juga dipicu penantian rilis data perdagangan Oktober dan inflasi November pada pekan depan. Pelaku pasar cenderung menahan transaksi besar sambil membaca arah ekspor-impor dan pasokan valuta asing.

Stabilitas harga juga menjadi perhatian utama sebelum transaksi besar dilakukan. Nilai tukar Rupiah mengalami fluktuasi, terkadang melemah mendekati Rp 18.000 terhadap dolar AS akibat ketidakpastian global.

Kendati demikian, mata uang domestik juga dapat menguat berkat sentimen domestik yang positif. Para trader kini menunggu konfirmasi data ekonomi terbaru untuk menentukan arah kebijakan portofolio di tengah dinamika nilai tukar yang tidak menentu ini.