Rupiah Sentuh Rekor Terendah di Tengah Ketegangan AS-Iran dan Harga Minyak Melonjak

Rupiah Indonesia mengalami pelemahan signifikan terhadap dolar AS, mencapai rekor terendah sepanjang masa di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, serta lonjakan harga minyak dunia. Sebagian besar mata uang Asia lainnya juga tertekan oleh penguatan dolar AS.

Sebagian besar mata uang di kawasan Asia mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan pagi hari ini, Kamis, 23 April 2026. Penurunan ini terjadi di tengah penguatan berkelanjutan dolar AS, dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

Eskalasi konflik ini telah mendorong harga minyak mentah kembali menembus ambang batas psikologis US$100 per barel, menciptakan ketidakpastian global dan meningkatkan permintaan terhadap aset-aset aman seperti dolar AS. Dari sepuluh mata uang Asia yang dipantau hingga pukul 09.40 WIB, hanya dua yang berhasil mencatatkan penguatan, sementara tujuh lainnya mengalami pelemahan terhadap dolar AS.

Rupiah Indonesia menjadi salah satu mata uang yang tertekan, menembus level psikologis baru di angka Rp17.300 per dolar AS, sekaligus mencatatkan rekor terendah sepanjang masa di pasar spot. Tekanan terhadap rupiah sudah terasa sejak awal sesi perdagangan, dibuka dengan pelemahan sebesar 0,23% di level Rp17.210 per dolar AS. Namun, sepanjang perdagangan berlangsung, pelemahan tersebut semakin dalam, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di tengah gejolak global.

Selain rupiah, peso Filipina juga mengalami tekanan signifikan, melemah 0,62% ke PHP 60,46 per dolar AS. Baht Thailand menyusul dengan penurunan 0,43% ke THB 32,36 per dolar AS. Won Korea Selatan, ringgit Malaysia, dolar Taiwan, dan dolar Singapura juga turut mengalami pelemahan, masing-masing sebesar 0,21% ke KRW1.481,5 per dolar AS, 0,25% ke MYR 3,96 per dolar AS, 0,15% ke TWD 31,51 per dolar AS, dan 0,07% ke SGD 1,276 per dolar AS.

Bahkan, yuan China pun tidak luput dari pelemahan, meskipun tipis, sebesar 0,02% ke CNY 6,828 per dolar AS. Di sisi lain, dong Vietnam dan yen Jepang menjadi pengecualian, mencatatkan penguatan masing-masing sebesar 0,08% ke VND 26.300 per dolar AS dan 0,01% ke JPY 159,46 per dolar AS. Indeks dolar AS (DXY) pada waktu yang sama berada di level 98,636, menunjukkan penguatan tipis sebesar 0,05%.

Meskipun pergerakannya relatif terbatas pada pagi hari ini, pasar mencermati bahwa dalam dua hari perdagangan terakhir, DXY ditutup dengan kenaikan, mengindikasikan bahwa dolar AS masih mendapatkan dukungan yang kuat. Dukungan ini berasal dari meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi perang yang belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Ketegangan antara AS dan Iran semakin meningkat setelah laporan mengenai penyitaan dua kapal di Selat Hormuz, sebuah jalur strategis yang saat ini efektif tertutup dan diblokade oleh angkatan laut AS.

Situasi ini telah memicu kenaikan harga minyak kembali di atas US$100 per barel, yang pada gilirannya menekan sentimen risiko di pasar keuangan global. Selain itu, pasar juga mulai memperhitungkan bahwa tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi dapat berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya, sehingga mengurangi ruang bagi Federal Reserve (The Fed) untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Kondisi ini semakin memperkuat daya tarik dolar AS sebagai aset aman, sehingga membatasi potensi penguatan mata uang-mata uang Asia, termasuk rupiah.

Investor cenderung lebih memilih untuk berinvestasi pada aset-aset yang dianggap lebih aman di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Akibatnya, permintaan terhadap dolar AS meningkat, mendorong nilainya naik terhadap mata uang-mata uang lainnya. Para analis memperkirakan bahwa The Fed akan menunda lebih lama sebelum memulai siklus pemangkasan suku bunga tahun ini, mengingat dampak inflasi dari kenaikan harga energi. Hal ini semakin memperkuat posisi dolar AS dan memberikan tekanan tambahan pada mata uang-mata uang Asia





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rupiah Perkasa Pagi Ini, Harapan Damai AS-Iran Tekan Dolar ASRupiah menguat ke Rp 17.126 per dolar AS didorong optimisme perundingan damai AS-Iran dan melemahnya dolar global.

Read more »

Rupiah Kembali Menguat terhadap Dolar AS Hari Ini 21 April 2026, Sentuh Level SeginiSentimen ekonomi domestik mendukung penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa, (21/4/2026).

Read more »

Kurs rupiah masih dibayangi sentimen potensi negosiasi AS-IranNilai tukar rupiah pada Rabu pagi melemah 13 poin atau 0,08 persen menjadi Rp17.156 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.143 per dolar ...

Read more »

Rupiah Melemah terhadap Dolar AS Hari Ini 22 April 2026, Perang AS-Iran Masih MembayangiBegini prediksi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Rabu, (22/4/2026) di tengah sentimen geopolitk global.

Read more »

Pelemahan Rupiah Sentuh Rp 17.000: Sektor Manakah yang Diuntungkan dan Dirugikan?Analis pasar modal menjelaskan dampak pelemahan rupiah terhadap IHSG dan berbagai sektor emiten, menyoroti peluang bagi perusahaan berbasis ekspor dan tantangan bagi perusahaan yang bergantung pada impor.

Read more »

Breaking, IHSG Ambruk 1% Usai Rupiah Sentuh Level TerendahIHSG anjlok 1,10% ke 7.458,64, dipicu pelemahan sektor perdagangan dan nilai tukar rupiah. Harga minyak melonjak, mempengaruhi pasar global.

Read more »