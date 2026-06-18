Rupiah Menguat Usai Kenaikan BI Rate 25 Basis Poin ke 5,75%

Rupiah berhasil balik menguat meski dolar ASbergeng di pasar global. BI menaikkanBI Rate, Deposit Facility, dan Lending Facility masing-masing sebesar 25 bps. Kenaikan ini bagian daristrategy menjaga inflasi danstabilisasi rupiah.

Mata uang Garuda rupiah berhasil menguat signifikan pada perdagangan Kamis 18 Juni 2026 setelah Bank Indonesia (BI) mengumumkan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%.

Rupiah sempat melemah di awal perdagangan, namun berhasil membalikkan kondisi dan ditutup menguat 0,17% atau sekitar Rp 17.700 per dolar AS. Padahal, indeks dolar AS (DXY) juga menunjukkan penguatan di pasar global. Kenaikan suku bunga ini dilakukan sebagai langkah lanjutan BI untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah serta menjaga inflasi dalam target sasaran 2,5±1% untuk tahun 2026 dan 2027. Keputusan ini sejalan dengan polling Elektronik Mendengarkan CNBC Indonesia yang mayoritas memperkirakan kenaikan BI Rate.

Meskipun dolar AS tetapBengkuat setelah TheFed mempertahankan suku bunga dan menyebutkan kemungkinan kenaikan lagi, kenaikan BI Rate berhasil menjadi sentimen positif bagi rupiah





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Bank Indonesia BI Rate Rupiah Dolar AS Kenaikan Suku Bunga

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