Rupiah menguat 67 poin menjadi Rp18.203 per dolar AS. Penguatan ini dipicu keputusan Donald Trump menunda serangan terhadap Iran dan penurunan ekspektasi The Fed.

Nilai tukar Rupiah mencatatkan peningkatan signifikan terhadap Dolar AS pada penutupan perdagangan hari Senin. Kenaikan ini mencapai 67 poin atau setara dengan 0,37 persen. Nilai akhir rupiah berada di posisi Rp18.203 per satu Dolar AS. Angka ini lebih tinggi dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang tercatat di level Rp18.270 per Dolar AS. Penguatan ini menjadi sorotan utama di pasar valuta asing Jakarta.

Mekanisme Penguatan Rupiah Terhadap Dolar

Ibrahim Assuabi yang menjabat sebagai Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures memberikan analisis mendalam mengenai fenomena ini. Ia menilai bahwa penguatan rupiah didorong oleh respons positif pasar terhadap situasi geopolitik global. Faktor utama yang memicu sentimen positif tersebut adalah keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunda serangan baru terhadap Iran. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan konteks pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat. Penundaan ini menurunkan risiko eskalasi konflik yang sebelumnya menjadi kekhawatiran investor.

Also read Rupiah Bergerak Melemah Imbas Sentimen 'Sell Off' Saham Perusahaan AI

Donald Trump sebelumnya sempat menahan diri dari tindakan militer lebih lanjut. Namun, pada akhir pekan lalu ia menyatakan kecenderungan untuk kembali melancarkan serangan terhadap Iran setelah Tahun Baru. Pernyataan ini dibuat dengan catatan jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan. Kehadiran ketidakpastian sebelumnya telah menekan nilai rupiah. Dengan adanya penundaan, ketidakpastian tersebut berkurang dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah di pasar lokal.

Sikap Aktor Pasar dan Kebijakan Moneter

Pasar keuangan global juga merespons perubahan dinamika kebijakan moneter di Amerika Serikat. Para investor secara bersama-sama menurunkan ekspektasi mereka terhadap pengetatan kebijakan moneter oleh Federal Reserve atau The Fed. Penurunan ekspektasi ini terjadi menyusul kekhawatiran yang meluas di pasar terkait belanja kecerdasan buatan. Belanja teknologi ini memicu kejatuhan saham-saham di sektor teknologi secara signifikan. Kejatuhan tersebut mempengaruhi sentimen risiko investor global terhadap aset dolar.

Advertisement

Scott Bessent selaku Menteri Keuangan AS mengeluarkan peringatan penting terkait langkah The Fed. Ia memperingatkan bahwa The Fed berisiko membahayakan ekonomi AS jika melakukan pengetatan kebijakan yang berlebihan. Tindakan tersebut dianggap beresiko jika hanya sebagai respons terhadap data inflasi yang ada. Pernyataan ini sejalan dengan upaya sebelumnya dari Bessent untuk menekan tingginya biaya pinjaman jangka panjang. Tekanan pada biaya pinjaman ini merupakan faktor krusial yang mempengaruhi daya saing ekonomi makro.

Dampak Konkret dan Indikator Inflasi

Dampak langsung dari dinamika pasar ini tercermin pada berbagai indikator perdagangan. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia juga mencatatkan pergerakan positif. Nilai JISDOR menguat ke level Rp18.223 per Dolar AS. Penutupan sebelumnya mencatatkan angka di Rp18.278 per Dolar AS. Kenaikan ini mengkonfirmasi tren penguatan rupiah di level interbank yang dipimpin oleh Bank Indonesia.

Di sisi lain, para analis tetap memantau indikator ekonomi makro secara ketat. Personal Consumption Expenditures atau PCE di AS menjadi fokus perhatian utama. Indikator ini merupakan salah satu ukuran inflasi yang menjadi acuan utama The Fed. Data PCE memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan bank sentral tersebut di masa depan. Ketegasan dalam memantau data inflasi ini akan menentukan stabilitas nilai tukar jangka panjang. Pasar kini menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai negosiasi geopolitik dan data ekonomi Amerika Serikat.