Rupiah menguat, Jokowi reshuffle kabinet, Trump-Iran pembicaraan, dan pasar domestik

Petugas menghitung uang pecahan US$100 di pusat penukaran uang, Jakarta, , Rabu (12/8/2015). Reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-JK, nilai Rupiah terahadap Dollar AS hingga siang ini menembus Rp 13.849.

Pada Senin pagi, mata uang Garuda tercatat menguat 21 poin atau sekitar 0,12 persen ke posisi Rp 17.696 per Penguatan rupiah terjadi di tengah meningkatnya harapan pasar terhadap potensi meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Optimisme tersebut muncul setelah adanya perkembangan dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai sentimen eksternal menjadi pendorong utama pergerakan rupiah pada awal pekan ini.

Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS oleh harapan perdamaian di Timteng (Timur Tengah) dan harga minyak mentah dunia yang turun merespons pernyataan Trump (Presiden AS Donald Trump yang mengatakan bahwa perundingan dengan Iran berjalan secara konstruktif). Selain sentimen global, kondisi pasar domestik juga mulai menunjukkan perbaikan. Pada akhir pekan lalu, pasar saham Indonesia ditutup di zona hijau yang ikut memberikan dorongan terhadap pergerakan aset domestik, termasuk rupiah. Meski demikian, tekanan terhadap mata uang Indonesia belum sepenuhnya hilang.

Lukman mengingatkan masih terdapat faktor yang dapat menahan penguatan rupiah dalam jangka pendek. Dengan mempertimbangkan berbagai sentimen tersebut, Lukman memperkirakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini akan bergerak di kisaran Rp 17.600 hingga Rp 17.750 per dolar AS





