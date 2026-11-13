Rupiah Menguat Ditopang Intervensi Bank Indonesia di Tengah Tekanan Geopolitik Global

Rupiah menguat menjadi Rp18.237 per dolar AS didukung intervensi Bank Indonesia, namun analis memperingatkan penguatan terbatas akibat ketegangan AS-Iran dan menguatnya Dolar AS global.

Perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini menunjukkan adanya dinamika yang cukup signifikan di pasar keuangan domestik maupun internasional. Berdasarkan data yang tercatat, Rupiah dibuka dengan posisi menguat di level Rp18.237 per dolar AS.

Penguatan ini sebesar 2 poin atau setara dengan 0,02 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan pada sesi sebelumnya yang berada di level Rp18.239 per dolar AS. Foto yang mendampingi laporan ini menampilkan petugas dari salah satu tempat penukaran mata uang asing di Jakarta yang sedang menunjukkan tumpukan uang Rupiah dan Dolar AS, menggambarkan kondisi riil di lapangan mengenai permintaan dan penawaran valas.

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Intervensi Bank Indonesia Penguat Rupiah

Para analis pasar keuangan memberikan penjelasan mengenai penyebab pergerakan nilai tukar tersebut, dengan menekankan peran penting dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Analis dari Doo Financial Futures, Lukman Leong, menyatakan bahwa penguatan Rupiah pada awal perdagangan hari ini terutama ditopang oleh intervensi aktif yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa nilai tukar Rupiah tetap stabil di tengah dinamika pasar global yang sedang berlangsung dengan volatilitas tinggi.

Bank Indonesia diketahui secara konsisten melakukan operasi pasar untuk mencegah fluktuasi yang berlebihan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Namun, Lukman Leong juga memberikan peringatan bahwa penguatan Rupiah diperkirakan akan bersifat terbatas dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yang masih belum pasti, khususnya situasi geopolitik yang memengaruhi sentimen investor global. Ketidakpastian ini menjadi penghambat utama bagi penguatan lebih lanjut dari mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

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Faktor utama yang membebani sentimen positif adalah belum adanya kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, yang turut memengaruhi risiko pasar global. Lukman Leong menambahkan bahwa harapan perdamaian di Timur Tengah cenderung menurun, yang berdampak langsung pada kekuatan Dolar AS. Pernyataan dari mantan Presiden Donald Trump yang menyebutkan bahwa tidak ada kesepakatan dengan Iran justru memicu lonjakan nilai Dolar AS dan juga meningkatkan harga minyak dunia.

Performa Mata Uang Asia Hari Ini

Kenaikan harga komoditas energi ini secara tidak langsung memberikan tekanan pada mata uang negara-negara importir minyak. Di kawasan Asia, pergerakan mata uang hari ini terpantau bervariasi, namun secara umum menunjukkan kecenderungan yang menguat pada perdagangan pagi ini. Won Korea Selatan mencatatkan diri sebagai mata uang dengan penguatan terbesar di wilayah Asia setelah naik sebesar 0,3 persen. Dolar Taiwan juga ikut menguat sebesar 0,24 persen, sementara Baht Thailand dan Yuan China masing-masing naik tipis sebesar 0,05 persen.

Dolar Singapura hanya menguat tipis sebesar 0,02 persen terhadap Dolar AS. Di sisi lain, ada mata uang yang mengalami pelemahan signifikan. Peso Filipina menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan Asia setelah terkoreksi sebesar 0,34 persen. Ringgit Malaysia juga mencatat pelemahan sebesar 0,12 persen.

Pergerakan yang beragam ini mencerminkan respons masing-masing negara terhadap kondisi ekonomi global dan kebijakan moneter regional yang berbeda-beda.