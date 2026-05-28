Rupiah Menguat di Tengah Tekanan Mata Uang Lain dan Faktor Geopolitik Global

Berita ini mengulas pergerakan mata uang asing pada 28 Mei 2026, fokus pada kelemahan rupiah dan dinamika pasar dolar AS, serta faktor eksternal dan internal yang memengaruhi nilai tukar mata uang Asia Tenggara.

Pada Kamis, 28 Mei 2026 jam kedelapan sore, data yang dikeluarkan oleh Yahoo Finance menunjukkan dinamika pasar mata uang global. Pair Euro dengan dolar Amerika Serikat (EUR/US$) berada pada level 1,1609, mengalami penurunan sebesar 0,13 percent dibandingkan sesi sebelumnya.

Peringkat mata uang utama lain, yakni poundsterling Inggris (GBP/US$), turun menjadi 1,3399, mencatat penurunan 0,21 prosentase. Di tengah pergeseran ini, yen Jepang tetap berada di posisi menguat sedikit dibanding dolar AS, tercatat pada 159,4380, naik 0,02 prosentase dan tampak menaruh tekanan pada pasar mata uang global dengan mendekati level tertinggi tahunannya di kisaran 160,70. Pengaruhnya juga dirasakan oleh mata uang negara-negara Asia Tenggara. Rupiah Indonesia menutup pada 17.785 per $1, menampilkan penurunan 0,05 percent dari kadar sebelumnya.

Ringgit Malaysia mengejar posisi, naik menjadi 3,9750, yakni 0,38 percent lebih tinggi. Dolar AS tetap menguat terhadap baht Thailand (US$/THB) pada 32,7000, naik 0,37 percent. Konten ini juga mencatat bahwa dolar AS melemah sedikit mengekspresikan 61,5600 pada USD/PHP atau 0,10 percent, sementara dolar Singapura menolak 1,2796 atau naik 0,22 percent. Yang tetap stabil adalah dolar Hong Kong (US$/HKD) pada 7,8327, turun 0,01 percent.

Muasam bersaing dengan nilai tukar mata uang global, Indonesia mencatat kenaikan nilai tukar rupiah di gerai penukaran mata uang di Jakarta pada hari Kamis, 5 Januari 2023, mencapai Rp 15.616 per dolar AS. Meskipun demikian, menyorot dinamika terbaru, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengamati trender melemahnya rupiah pada 28 Mei 2026, menyaring bahwa kamu mulai melemah 70 poin dan memperkirakan nilai tukar dapat mendekati Rp 18.000 pada periode Pasar Penutupan Jumat.

Ia menandai faktor tekanan terhadap rupiah meliputi tensi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang membuat permintaan terhadap aset safe haven naik, serta kebijakan politik dan ekonomi yang diikuti dengan lonjakan harga minyak dunia. Ia menyebutkan bahwa harga minyak WTI saat ini berada di atas 92 sekaligus di 96 untuk WTI yang lagi mengancam kestabilan mata uang negara berkembang.

Ia juga menyatakan bahwa faktor domestik turut memengaruhi, seperti kebutuhan dolar AS untuk impor minyak, pembayaran dividen, serta arus modal asing keluar yang memengaruhi mata uang rupiah. Selain itu, ekspektasi suku bunga tinggi AS tetap memperkuat dolar AS di pasar global. Selain analisis pasar, berita ini menyoroti upaya lain dalam sektor keuangan, yakni dukungan calon Gubernur Bank Sentral Korea terhadap stablecoin denominasi won. Keputusan tersebut adalah bagian dari strategi adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan buatan digital dan semacamnya





