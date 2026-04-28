Rupiah Menguat di Tengah Ketidakpastian Konflik AS-Iran

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian konflik AS-Iran dan dampaknya terhadap pasokan energi global. Negosiasi antara kedua negara menemui kebuntuan akibat perbedaan pandangan mengenai program nuklir Iran.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menunjukkan penguatan sebesar 32 poin atau 0,19%, mencapai 17.229 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.243.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga bergerak ke level 17.245 per dolar AS, dari sebelumnya 17.277 per dolar AS. Penguatan ini terjadi di tengah ketidakpastian global terkait upaya penyelesaian konflik antara Amerika Serikat dan Iran, serta dampaknya terhadap pasokan energi dunia. Konflik tersebut menyebabkan sebagian besar jalur air vital Selat Hormuz masih tertutup, menghambat akses pembeli global terhadap pasokan energi dari Timur Tengah, wilayah penghasil minyak utama.

Iran telah mengajukan proposal baru untuk membuka kembali Selat Hormuz, namun proposal ini disambut dengan skeptisisme dari pihak Washington, terutama karena proposal tersebut mengaitkan pembukaan jalur pelayaran dengan penundaan pembahasan mengenai program nuklir Iran. Presiden AS Donald Trump dilaporkan tidak puas dengan tawaran Iran tersebut, yang menyebabkan kebuntuan dalam negosiasi.

Kondisi ini diperparah dengan penutupan arus pelayaran melalui Selat Hormuz oleh Iran, yang mengganggu sekitar 20 persen dari konsumsi minyak dan gas global, sementara AS tetap mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketidakpastian ini juga memengaruhi pasar keuangan secara lebih luas. Analis mata uang dari Doo Financial Futures, Lukman Leong, memperkirakan bahwa rupiah akan terus melemah terhadap dolar AS di tengah sentimen 'risk off' akibat ketidakpastian perdamaian di Timur Tengah.

Indeks dolar AS dan harga minyak mentah dunia terpantau kembali naik, memberikan tekanan tambahan pada rupiah. Sebelumnya, nilai tukar rupiah sempat melemah terhadap dolar AS pada Selasa, 28 April 2026 pagi, dengan penurunan 12 poin atau 0,07 persen menjadi 17.223 dolar AS dari penutupan sebelumnya di level 17.211 per dolar AS. Gedung Putih melaporkan bahwa Presiden Trump telah bertemu dengan tim keamanan nasionalnya untuk membahas proposal terbaru Iran.

Meskipun ada upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali pembicaraan antara Washington dan Teheran, Trump dilaporkan tidak puas dengan proposal Iran yang mengusulkan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa membahas program nuklir Iran. Iran berpendapat bahwa mereka memiliki hak berdasarkan hukum internasional untuk melanjutkan pengayaan uranium dan menolak untuk menyerahkan uranium yang telah diperkaya. Seorang pejabat AS anonim menyatakan bahwa menerima proposal Iran akan merusak citra kemenangan Trump.

Selain itu, pertemuan Bank Sentral AS (The Fed) yang dijadwalkan pada pekan ini diperkirakan akan memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai kebijakan moneter dan prospek inflasi dalam menghadapi gangguan akibat konflik AS-Iran. Analis memperkirakan bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada Rabu, 29 April 2026. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menekankan bahwa setiap kesepakatan dengan Teheran harus mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.

Iran telah mengajukan proposal untuk membuka kembali Selat Hormuz sebagai imbalan atas pencabutan blokade AS dan pengakhiran perang, sambil menunda negosiasi yang lebih luas mengenai program nuklir mereka. Pembicaraan antara Iran dan AS di Islamabad pada 11 April gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari. Gencatan senjata selama dua minggu yang dimediasi Pakistan pada 8 April kemudian diperpanjang oleh Presiden Trump.

Situasi ini menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas negosiasi, serta potensi dampak yang signifikan terhadap pasar keuangan global dan stabilitas energi





