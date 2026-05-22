Rupiah Melemah Terus, Silakan Simak Faktor Pelemahannya

Senada dengan pelemahan rupiah, rupiah juga terjadi di beberapa mata uang lainnya, seperti won Korea Selatan, dolar Singapura, yen Jepang, dan ringgit Malaysia. Akhir-akhir ini, sentimen neraca transaksi berjalan Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang membuat rupiah melemah.

Petugas salah satu tempat penukaran mata uang asing menunjukkan uang rupiah dan dollar AS di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Pelemahan dipicu sentimen data neraca transaksi berjalan Indonesia serta ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat.pada Jumat (22/5/2026) masih melanjutkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pelemahan ini membuat mata uang Garuda masuk zona merah. Dalam hal ini, Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan pelemahan rupiah dikarenakan sentimen dalam negeri. Salah satunya, data neraca transaksi berjalan yang bakal dilaporkan oleh Bank Indonesia (BI) pada hari ini.

"Rupiah diperkirakan berkonsolidasi terhadap dolar AS. Investor wait and see rilis data neraca transaksi berjalan Q1 Indonesia," katanya saat dihubungi. Sementara itu, rupiah juga terjadi di beberapa mata uang lainnya. Salah satunya, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah anjlok 0,25 persen.

Selanjutnya, dolar Singapura yang tertekan 0,09 persen, dan yen Jepang terkoreksi 0,08 persen





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rupiah Dollar Investor Sentimen Mata Uang Garuda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rupiah Terus Melemah, Pakar UGM Sebut Kelas Menengah Paling TerdampakPakar UGM menilai kelompok kelas menengah di perkotaan paling besar terdampak nilai rupiah yang mnelemah. Bisa jadi, sulit memenuhi kebutuhan primer.

Read more »

Rupiah melemah dipengaruhi ekspektasi terhadap sikap 'hawkish' The FedNilai tukar rupiah pada Rabu pagi bergerak melemah 37 poin atau 0,21 persen menjadi Rp17.743 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.706 per ...

Read more »

Indeks saham LQ45 melemah, mengindikasikan pasar menyisakan sentimen negatif, mayoritas sektor melemah.Indeks saham LQ45 melemah 0,40% dan sebagian besar pasar acuan bervariasi menjelang penutupan perdagangan sesi pertama. Sebanyak 519 saham melemah, 143 saham menguat, dan 151 saham diam di tempat.

Read more »

Rupiah Melemah, UMKM dan Hilirisasi Industri Harus DiperkuatDi tengah dinamika global yang fluktuatif, pilar utama yang harus diperkokoh adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta hilirisasi

Read more »