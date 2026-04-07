Rupiah Melemah Terus, Bertahan di Rp 17.000/USD: Perang Timur Tengah, Trump, dan Defisit Jadi Biang Kerok

Rupiah terus tertekan terhadap dolar AS dan bertahan di level Rp 17.000/USD. Penurunan ini dipicu oleh sentimen global, termasuk kekhawatiran perang di Timur Tengah, pernyataan Donald Trump, dan defisit anggaran. Sebagian besar mata uang Asia juga mengalami pelemahan.

Rupiah kembali menunjukkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS), bertahan di level yang mengkhawatirkan yaitu sekitar Rp 17.000 per dolar AS. Penurunan ini sebesar 0,25 persen dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya, seiring dengan penguatan indeks dolar yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap mata uang AS di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Sentimen negatif yang berasal dari berbagai faktor eksternal, termasuk kekhawatiran akan eskalasi konflik di Timur Tengah dan pernyataan-pernyataan yang mengancam dari mantan Presiden AS, Donald Trump, menjadi pemicu utama tekanan pada rupiah. Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menyoroti bahwa pelemahan rupiah saat ini sangat dipengaruhi oleh sentimen global, terutama dampak dari ketegangan geopolitik yang semakin memanas. \Lukman Leong juga menyoroti secara spesifik dampak dari pernyataan Donald Trump yang mengancam akan melakukan pengeboman terhadap infrastruktur vital di Iran, seperti pembangkit listrik, jika terjadi eskalasi konflik. Pernyataan tersebut, yang kembali diutarakan oleh Trump, menciptakan kekhawatiran di pasar global dan memberikan tekanan signifikan pada nilai tukar berbagai mata uang dunia, termasuk rupiah. Lukman menjelaskan bahwa rupiah diperkirakan akan bergerak dalam rentang Rp 17.000 hingga Rp 17.100 per dolar AS dalam waktu dekat, mencerminkan ketidakpastian yang tinggi dan volatilitas pasar yang meningkat. Kondisi ini diperparah dengan melemahnya mata uang Asia lainnya. Sebagian besar mata uang di Asia mengalami pelemahan terhadap dolar AS, menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tren global yang lebih luas. Baht Thailand mengalami pelemahan terdalam di Asia, anjlok sebesar 0,38 persen, diikuti oleh peso Filipina yang melemah 0,25 persen, ringgit Malaysia yang tertekan 0,24 persen, dan won Korea Selatan yang terdepresiasi 0,17 persen. Dolar Singapura juga mengalami penurunan sebesar 0,16 persen. Satu-satunya mata uang di Asia yang menguat adalah dolar Hong Kong, yang naik tipis 0,01 persen terhadap dolar AS. \Faktor-faktor lain yang turut memberikan tekanan pada rupiah termasuk defisit anggaran negara dan kekhawatiran akan dampak ekonomi dari potensi konflik antara AS dan Iran. Defisit anggaran dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal negara, sementara ketidakpastian terkait potensi perang dapat mengganggu rantai pasokan global dan mengakibatkan kenaikan harga komoditas, yang pada gilirannya dapat memperburuk inflasi dan membebani nilai tukar rupiah. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan otoritas terkait untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan melindungi perekonomian nasional dari dampak negatif yang lebih luas. Upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, penguatan fundamental ekonomi, dan diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing yang mudah bergejolak. Selain itu, komunikasi yang efektif dengan publik mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah juga sangat penting untuk meredam kekhawatiran dan membangun kepercayaan investor





