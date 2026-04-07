Rupiah Melemah Tertekan Eskalasi Perang AS-Iran

Nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan akibat kekhawatiran eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Pernyataan keras dari mantan Presiden AS Donald Trump mengenai potensi serangan terhadap fasilitas vital di Iran memicu sentimen negatif di pasar.

jpnn.com, JAKARTA - Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah masih dipengaruhi oleh peningkatan ketegangan dalam konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Pada perdagangan Selasa pagi, Rupiah mengalami penurunan sebesar 29 poin atau setara dengan 0,17 persen, menjadi Rp 17.064 per Dolar AS (USD), dibandingkan dengan penutupan sebelumnya yang berada di level Rp 17.035 per USD.

Menurut Lukman, pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS ini disebabkan oleh kekhawatiran yang meningkat terkait eskalasi potensi perang di kawasan Timur Tengah (Timteng), terutama setelah mantan Presiden AS, Donald Trump, kembali menegaskan bahwa AS berencana untuk menyerang fasilitas vital di Iran, seperti pembangkit listrik dan jembatan, pada hari Selasa (7/4). Hal ini diungkapkan Lukman kepada ANTARA di Jakarta pada hari Selasa. Ketegangan ini semakin meningkat setelah pernyataan-pernyataan keras yang dilontarkan oleh Trump. Mengutip laporan dari Sputnik, Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Tehran bahwa militer AS memiliki kemampuan untuk menghancurkan Iran sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, kemungkinan serangan tersebut bisa saja terjadi pada tanggal 7 April. Sebelumnya, pada tanggal 30 Maret, Trump juga telah mengumumkan bahwa Washington akan melakukan serangan yang masif, termasuk menargetkan pembangkit listrik, sumur minyak, Pulau Kharg, dan pabrik desalinasi Iran, jika kesepakatan damai gagal tercapai dan Selat Hormuz tidak dibuka kembali. Lebih lanjut, pada hari Minggu (5/4), Trump memperingatkan bahwa operasi militer tersebut dapat dilaksanakan pada tanggal 7 April, kecuali Iran bersedia membuka kembali jalur perairan strategis tersebut. Presiden AS tersebut menekankan bahwa periode saat ini sangat krusial, dan tindakan AS di masa mendatang akan sangat bergantung pada respons yang diberikan oleh Iran. Sementara itu, dari pihak Iran, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu, menolak usulan gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa jeda dalam pertempuran dapat memberikan kesempatan bagi musuh untuk kembali mengkonsolidasikan kekuatan dan melanjutkan serangan. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari penyelesaian, dan potensi eskalasi tetap menjadi perhatian utama yang memicu gejolak di pasar mata uang, termasuk melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Kondisi geopolitik yang tidak menentu ini membuat para pelaku pasar bersikap hati-hati, dan cenderung memilih aset yang dianggap lebih aman, seperti Dolar AS, yang pada akhirnya memberikan tekanan pada Rupiah. Analisis lebih lanjut juga menunjukkan bahwa selain faktor geopolitik, faktor-faktor ekonomi domestik juga dapat turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah. Namun, dalam konteks saat ini, dampak dari eskalasi konflik AS-Iran tampaknya menjadi pemicu utama pelemahan Rupiah. Investor dan pelaku pasar terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah, serta respons dari pemerintah Indonesia terhadap gejolak pasar keuangan. Keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah, seperti intervensi di pasar valuta asing atau kebijakan moneter lainnya, dapat memainkan peran penting dalam menstabilkan nilai tukar Rupiah dan mengurangi dampak negatif dari gejolak global. Situasi ini menyoroti kompleksitas dalam pasar keuangan global, di mana faktor-faktor geopolitik dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang, serta pentingnya bagi para pelaku pasar untuk terus memantau perkembangan dan menyesuaikan strategi investasi mereka





