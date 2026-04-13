Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS Akibat Ketidakpastian Geopolitik di Timur Tengah

Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar AS pada Senin pagi, dipicu oleh ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah terkait ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Presiden AS Donald Trump. Ketegangan yang meningkat berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas dan suku bunga, memperburuk tekanan pada rupiah.

Petugas menunjukkan pecahan mata uang dolar Amerika Serikat dan mata uang Rupiah di Kantor Cabang BNI Pasar Baru, Jakarta, Selasa (10/3/2026). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Nilai tukar rupiah pada Senin pagi mengalami pelemahan, terpengaruh oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Rupiah terdepresiasi sebesar 17 poin atau 0,10 persen, mencapai Rp17.121 per dolar AS, dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di level Rp17.104 per dolar AS. Menurut analis mata uang dari Doo Financial Futures, Lukman Leong, pelemahan ini terutama disebabkan oleh ancaman yang dilontarkan oleh Presiden AS Donald Trump untuk menutup Selat Hormuz. Ketidakpastian yang meningkat di kawasan Timur Tengah, khususnya setelah kegagalan perundingan dengan Iran, memberikan tekanan signifikan pada nilai tukar rupiah. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan segera menerapkan blokade angkatan laut di Selat Hormuz untuk mencegah Iran melakukan tindakan yang dianggap sebagai 'pemerasan'. Hal ini berpotensi mengganggu jalur pelayaran vital dan meningkatkan risiko geopolitik secara keseluruhan.

Ancaman penutupan Selat Hormuz oleh AS menjadi pemicu utama kekhawatiran di pasar mata uang. Trump mengumumkan bahwa Angkatan Laut AS akan memblokade semua kapal yang berusaha masuk atau keluar dari Selat Hormuz, kecuali jika semua pihak terkait diizinkan untuk masuk dan keluar. Situasi ini diperparah oleh pernyataan Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Aziz, yang menyatakan bahwa setiap kapal yang melewati Selat Hormuz akan dikenakan pungutan. Pemerintah Iran berpendapat bahwa mereka memiliki hak untuk menetapkan sistem pengelolaan dan pengendalian untuk Selat Hormuz dan Teluk Persia, sehingga pungutan tersebut dianggap sebagai tindakan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Kondisi ini menciptakan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat dan memberikan dampak negatif terhadap sentimen pasar. Eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu lonjakan harga komoditas dan meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga oleh The Fed, yang pada gilirannya akan memberikan tekanan lebih lanjut pada nilai tukar rupiah.

Jika situasi di Timur Tengah tidak mengalami perbaikan, harga diperkirakan akan terus meningkat, memperburuk prospek kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed). Hal ini akan semakin menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Analis juga mencatat bahwa sentimen pasar yang negatif diperburuk oleh ketidakpastian global yang lebih luas, termasuk perkembangan ekonomi di negara-negara maju dan kebijakan perdagangan internasional. Situasi ini mendorong para investor untuk mencari aset safe-haven, seperti dolar AS, yang pada akhirnya memperkuat posisi dolar terhadap mata uang lainnya. Perubahan kebijakan moneter oleh bank sentral negara-negara maju juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, investor disarankan untuk memantau perkembangan geopolitik dan kebijakan moneter secara cermat serta mempertimbangkan strategi lindung nilai untuk mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar.





