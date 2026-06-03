Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.910 per USD, Terjadi Kekhawatiran atas Konflik Timuran Tengah

Rupiah mencatat pelemahan paling dalam di antara mata uang utama Asia pada perdagangan pagi hari, tertekan oleh kekuatan dolar AS dan ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.

Pada perdagangan Rabu (3/6/2026), Rupiah dibuka melemah tajam ke level Rp17.910 per dolar Amerika Serikat (AS), memperpanjang tren pelemahan sejak awal Juni 2026. Konflik Timur Tengah picu lonjakan minyak dan tekan rupiah.

Mata uang Garuda kembali berada di bawah tekanan berat pada pagi ini, menunjukkan posisi tersebut lebih rendah 71 poin atau sekitar 0,40 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp17.839 per dolar AS. Pelemahan ini sekaligus menempatkan rupiah sebagai mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan Asia pada perdagangan pagi hari. Menurot pernyataan seorang analis, pelemahan rupiah didorong oleh eskalasi baru di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran terhadap harapan damai serta mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Ketidakpastian geopolitik membuat investor cenderung mengurangi eksposur pada aset negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, permintaan terhadap dolar AS meningkat dan menekan nilai tukar rupiah. Rupiah menjadi mata uang paling lemah di antara mata uang negara berkembang lainnya. Tidak hanya tertekan, rupiah bahkan mencatat pelemahan paling dalam di antara mata uang utama Asia.

Ringgit Malaysia menyusul dengan pelemahan 0,25 persen, disusul baht Thailand yang turun 0,09 persen. Yuan China melemah 0,05 persen, sementara peso Filipina terkoreksi 0,02 persen. Sebaliknya, sejumlah mata uang Asia lainnya justru berhasil menguat terhadap dolar AS. Dolar Taiwan naik 0,12 persen, won Korea Selatan menguat 0,07 persen, sementara yen Jepang bertambah 0,04 persen.

Dolar Singapura dan dolar Hong Kong juga mencatat penguatan tipis masing-masing 0,02 persen dan 0,01 persen. Indeks Dollar Dolar (DXY) yang mengukur kekuatan dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama dunia berada di level 99,20. Meski sedikit turun dari posisi sebelumnya di 99,22, dominasi dolar di pasar global masih cukup kuat untuk menekan mata uang negara berkembang





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