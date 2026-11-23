Nilai tukar rupiah melemah 1,4% terhadap dolar AS mendorong lonjakan simpanan valas perbankan menjadi Rp1.630,9 triliun per Oktober 2026 menurut data Bank Indonesia.

Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memicu lonjakan signifikan pada simpanan masyarakat dalam bentuk valuta asing. Hingga Oktober 2026, total simpanan dolar atau valas di perbankan mencapai Rp1.630,9 triliun. Data resmi dari Uang Beredar Bank Indonesia mencatat angka ini sebagai akumulasi dari berbagai jenis produk tabungan dan deposito.

Mekanisme Pelemahan Kurs dan Lonjakan Deposito

Jawaban atas fenomena ini terletak pada dinamika pasar valuta asing yang menyebabkan depresiasi rupiah selama bulan kesepuluh tahun ini. Nilai tukar rupiah tercatat melemah sebesar 1,4% sepanjang periode tersebut. Angka ini ditunjukkan dari pergeseran kurs dari Rp17.885 menjadi Rp18.120 per satu dolar AS. Pelemahan ini secara langsung meningkatkan daya tarik aset berdenominasi dolar bagi masyarakat.

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Pertumbuhan simpanan valas mencapai tingkat tahunan sebesar 20,4% yang tercermin dari peningkatan volume simpanan secara keseluruhan. Meskipun masih berada di level pertumbuhan yang sangat tinggi, laju ini menunjukkan perlambutan tipis dibandingkan bulan sebelumnya. Pada September 2026, pertumbuhan simpanan valas tercatat lebih tinggi, yaitu sebesar 20,6% secara tahunan.

Rincian komposisi simpanan menunjukkan bahwa deposito berjangka menjadi kategori yang paling cepat berkembang. Simpanan berjangka valas tumbuh pesat sebesar 31,2% secara tahunan. Volume uang yang masuk ke dalam kategori ini mencapai Rp482,0 triliun. Ini menjadi indikasi bahwa banyak nasabah memilih mengunci dana mereka dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga nilai aset.

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Kategori simpanan lainnya juga mengalami kenaikan yang substansial. Tabungan valas tumbuh sebesar 25,8% secara tahunan dengan nilai total mencapai Rp267,7 triliun. Sementara itu, giro valas meningkat sebesar 13,8% secara tahunan. Nilai total saldo giro valas tercatat sebesar Rp881,3 triliun. Ketiga komponen ini bersama-sama membentuk total simpanan valuta asing yang mencapai Rp1.630,9 triliun.

Komparasi Pertumbuhan DPK Rupiah dan Posisi Pasar

Pertumbuhan simpanan valas ini jauh melampaui kinerja simpanan dalam mata uang lokal. Simpanan dalam rupiah hanya tumbuh sebesar 6,8% secara tahunan. Volume total simpanan rupiah naik dari Rp8.256,5 triliun menjadi Rp8.330,6 triliun. Perbedaan laju pertumbuhan ini menegaskan adanya preferensi nasabah terhadap aset dolar di tengah ketidakpastian nilai tukar.

Meskipun pertumbuhan valas sangat tinggi, struktur dana perbankan masih didominasi oleh mata uang domestik. Secara porsi, Deposit Berperjanjian Klien (DPK) rupiah masih mendominasi himpunan dana perbankan Indonesia sebesar 83,63%. Dominasi ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi sehari-hari masih sangat bergantung pada rupiah.

Secara agregat, total DPK perbankan per Oktober 2026 tumbuh sebesar 8,8%. Nilai total himpunan dana perbankan mencapai Rp9.961,5 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas giro dan simpanan berjangka dalam rupiah. Giro dalam rupiah tumbuh 11,8% secara tahunan, sementara simpanan berjangka rupiah tumbuh 6,3%.

Jika dibandingkan dengan data bulan sebelumnya, akselerasi ini cukup mencolok. Pada September 2026, pertumbuhan giro hanya 10,9% dan simpanan berjangka hanya 5,2%. Peningkatan laju ini menandakan pemulihan aktivitas simpanan dalam negeri yang signifikan di bulan Oktober.

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Strategi Nasabah dan Dampak bagi Perbankan

Tren positif pada pertumbuhan DPK ini didorong oleh akselerasi aktivitas di seluruh golongan nasabah. Bank Indonesia mencatat bahwa tidak ada segmen tunggal yang mendominasi pertumbuhan, melainkan terjadi kenaikan merata. DPK korporasi dan entitas lainnya menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,1% secara tahunan.

Segmen lainnya juga mencatatkan angka yang sangat baik dengan pertumbuhan sebesar 18,8% secara tahunan. Ini menunjukkan adanya peningkatan likuiditas di sektor bisnis dan institusional. Peningkatan ini berkontribusi besar terhadap total pertumbuhan simpanan perbankan nasional di bulan tersebut.

Sementara itu, DPK perorangan atau nasabah ritel juga tumbuh sebesar 4,0% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada September 2026 yang hanya sebesar 3,6% secara tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat umum mulai meningkatkan simpanan mereka seiring dengan kestabilan ekonomi makro.

Perkembangan data Oktober 2026 ini memberikan gambaran bahwa perbankan Indonesia tetap solid dalam menghimpun dana. Kombinasi antara pertumbuhan valas akibat faktor eksternal dan pertumbuhan rupiah akibat faktor internal menciptakan ekosistem likuiditas yang seimbang. Bank Indonesia akan terus memantau dinamika ini untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.