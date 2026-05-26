Rupiah Melemah ke Rp17.768 per Dolar AS Akibat Sentimen Global dan Kebijakan Moneter Amerika

Rupiah terdepresiasi menjadi Rp17.768 per dolar AS pada 26 Mei 2026, dipicu oleh ketegangan geopolitik antara Iran dan AS serta rebound dolar. Analis memperkirakan konsolidasi nilai tukar sambil menunggu hasil negosiasi perdamaian.

Nilai tukar Rupiah mengalami penurunan ke level Rp17.768 per dolar AS pada sesi perdagangan Selasa, 26 Mei 2026 pagi. Penurunan ini mencerminkan pengaruh sentimen global yang dipicu oleh dua faktor utama, yaitu perkembangan proposal perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat serta serangan militer terbaru yang dilancarkan oleh Amerika Serikat ke wilayah Iran.

Kondisi tersebut membuat para investor internasional menunda keputusan alokasi dana, yang pada gilirannya menurunkan permintaan terhadap mata uang Indonesia. Di pasar spot, Rupiah dibuka pada level Rp17.768 per dolar AS, menurun 26 poin atau sekitar 0,14 persen dibandingkan penutupan pada hari Senin sebelumnya yang berada di Rp17.744. Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menjelaskan bahwa lemahnya Rupiah lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal ketimbang kondisi domestik.

Ia menyatakan, "Investor masih menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait proposal perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Jika kesepakatan tercapai, pasar dapat melihat pergerakan stabil atau bahkan penguatan pada Rupiah, namun saat ini masih berada dalam fase 'wait and see'.

" Selain faktor geopolitik, kebijakan moneter Amerika Serikat yang menunjukkan tanda-tanda rebound pada dolar AS juga berkontribusi pada pelemahan mata uang Garuda. Dolar yang kembali menguat menambah tekanan pada Rupiah, yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan signifikan. Sementara itu, mata uang-mata uang utama di kawasan Asia juga mengalami tekanan yang serupa. Ringgit Malaysia berhasil mencatat pergerakan yang lebih baik dibandingkan Rupiah dengan koreksi sebesar 0,09 persen, sedangkan dolar Taiwan tertekan 0,07 persen dan baht Thailand melorot 0,06 persen.

Won Korea Selatan turun tipis sebesar 0,04 persen, dan dolar Hong Kong melemah hanya 0,008 persen terhadap greenback pada pagi hari. Di sisi lain, peso Filipina naik 0,008 persen dan yuan China mengalami kenaikan marginal sebesar 0,006 persen, menandakan adanya perbedaan respons pasar terhadap dinamika global. Dolar Singapura bergerak datar dengan kecenderungan menguat yang masih belum pasti. Secara keseluruhan, kondisi pasar mata uang Asia masih dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik dan kebijakan moneter global.

Para pelaku pasar diharapkan terus memantau perkembangan negosiasi perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat, serta respons kebijakan moneter Federal Reserve, yang dapat memberikan arahan lebih jelas bagi pergerakan nilai tukar Rupiah ke depan. Jika ada kemajuan signifikan dalam proses perdamaian atau kebijakan moneter yang lebih dovish, peluang bagi Rupiah untuk menguat kembali akan meningkat.

Namun, selama ketegangan geopolitik tetap tinggi dan dolar AS terus menunjukkan kekuatan, Rupiah kemungkinan akan tetap berada dalam kisaran lemah, menuntut kewaspadaan ekstra dari investor dan pembuat kebijakan ekonomi Indonesia





