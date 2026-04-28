Rupiah Melemah ke Rp17.246 per Dolar AS, Ketidakpastian Timur Tengah Mempengaruhi Pasar

Nilai tukar rupiah melemah ke Rp17.246 per dolar AS pada perdagangan Selasa, 28 April 2026, dipengaruhi oleh sentimen pasar global dan ketidakpastian perdamaian di Timur Tengah. Mata uang Asia lainnya juga mengalami fluktuasi, dengan beberapa melemah dan beberapa menguat. Analis menilai dolar AS menjadi aset yang lebih aman di tengah ketidakpastian geopolitik.

Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan pada perdagangan Selasa, 28 April 2026 pagi, mencapai angka Rp17.246 per dolar AS. Penurunan ini terjadi akibat sentimen pasar global yang negatif serta ketidakpastian terkait kondisi perdamaian di wilayah Timur Tengah .

Dengan demikian, rupiah melemah 0,20 persen dibandingkan dengan perdagangan Senin, 27 April 2026, yang berada di level Rp17.211. Sementara itu, kurs Jisdor Bank Indonesia menunjukkan mata uang garuda berada di level Rp17.227. Selain rupiah, mata uang Asia lainnya juga mengalami fluktuasi. Baht Thailand mencatat pelemahan terdalam dengan penurunan 0,31 persen, diikuti oleh dolar Taiwan yang melemah 0,14 persen.

Peso Filipina turun 0,12 persen, yen Jepang melemah 0,07 persen, dolar Singapura turun 0,05 persen, dan yuan China melemah 0,04 persen. Di sisi lain, beberapa mata uang Asia justru menguat terhadap dolar AS, seperti Ringgit Malaysia yang menguat 0,04 persen, won Korea yang menguat 0,02 persen, dan dolar Hong Kong yang juga menguat 0,02 persen.

Sementara itu, indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia berada di level 98,56, naik dari sehari sebelumnya yang berada di 98,49. Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menyatakan bahwa penguatan dolar AS menjadi faktor utama pelemahan rupiah. Ia menambahkan bahwa ketidakpastian perdamaian di Timur Tengah membuat sentimen investor berbalik ke mode risk off, sehingga dolar AS menjadi aset yang dianggap lebih aman.

Jika AS tidak menerima usulan perdamaian terbaru dari Iran, diperkirakan akan semakin memperburuk sentimen pasar





