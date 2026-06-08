Rupiah Melemah, IHSG Tertekan: Gejolak Pasar Keuangan Diprediksi Berlanjut hingga Akhir Juni 2026

Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS, mencapai Rp 18.182 per dolar, dan IHSG turun 2,87% dalam sehari. Pelemahan dipicu oleh faktor global seperti suku bunga tinggi The Fed dan konflik geopolitik, serta faktor domestik seperti kenaikan harga minyak dan kekhawatiran investor. Arus modal asing keluar besar-besaran dari pasar saham dan obligasi. Pengamat memprediksi rupiah bisa tembus Rp 19.000 dan IHSG ke level 4.000 pada akhir Juni.

Jakarta, Kompas - Nilai tukar rupiah terus melanjutkan tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini memberikan tekanan signifikan terhadap pasar saham domestik, dan gejolak di pasar keuangan diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Juni 2026.

Pada perdagangan Senin, 8 Juni 2026, kurs rupiah dibuka di level Rp 18.106 per dolar AS, dan hingga sesi siang masih bertengger di sekitar Rp 18.182, melemah 0,81 persen secara harian serta terdepresiasi 9 persen secara tahun kalender berjalan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi pertama hari ini ditutup di level 5.434,31, melemah 2,87 persen dibanding penutupan sebelumnya. Secara tahun kalender berjalan, IHSG telah melemah sebesar 37,88 persen.

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas dari PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh konflik geopolitik global dan kebijakan suku bunga tinggi bank sentral AS, Federal Reserve. Dari sisi internal, kenaikan harga minyak mentah yang signifikan meningkatkan kebutuhan dolar, yang berdampak pada neraca berjalan dan defisit anggaran. Sentimen pasar juga dipengaruhi oleh kekhawatiran investor terhadap penilaian pasar Indonesia oleh MSCI. Meskipun pengumuman resmi baru akan dirilis pada pertengahan Juni 2026, kekhawatiran ini sudah terasa.

Ibrahim menambahkan bahwa investor turut mencermati program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih yang berjalan di tengah meningkatnya beban subsidi akibat lonjakan harga minyak. Ia memprediksi kurs rupiah akan menembus level Rp 19.000 pada akhir bulan ini, dan IHSG berpotensi mencapai level kritis 4.000 pada akhir Juni 2026. Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Reza Priyambada, menyatakan bahwa IHSG terus diterpa sentimen negatif baik global maupun domestik.

Tekanan global berasal dari pergerakan harga komoditas dan pelemahan rupiah, sementara dari dalam negeri dipengaruhi oleh penurunan bobot investasi serta penurunan peringkat dan proyeksi Indonesia oleh lembaga internasional. Pelemahan rupiah masih menjadi pemicu aksi jual masif.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menunjukkan investor asing di pasar Surat Berharga Negara mencatat jual neto Rp 15,43 triliun dalam periode akhir 2025 hingga Mei 2026, berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu yang mencatat beli neto Rp 49,62 triliun. Bursa Efek Indonesia mencatat arus modal keluar oleh investor asing di pasar saham sebesar Rp 53,97 triliun secara tahun kalender berjalan hingga akhir Mei 2026, lebih besar dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 45,34 triliun.

Reza menambahkan bahwa penurunan terdalam dialami emiten sektor keuangan dan transportasi. Di sektor keuangan, sentimen digerakkan oleh kenaikan suku bunga acuan yang memicu kenaikan suku bunga kredit dan menahan ekspansi masyarakat. Di sektor transportasi, tekanan berasal dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan penguatan dolar AS yang berdampak pada biaya transportasi dan operasional emiten. Pelemahan rupiah dan IHSG ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Para pelaku pasar diharapkan tetap waspada dan memantau perkembangan kebijakan moneter serta kondisi geopolitik yang dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar dan indeks saham ke depan





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rupiah IHSG Pasar Keuangan Pelemahan Dolar AS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pengamat Wanti-wanti IHSG Bisa Sentuh Level Kritis di 4.000 Pada Akhir Juni 2026IHSG anjlok 140 poin atau 2,50 persen ke level 5.453, pada perdagangan Senin, 8 Juni 2026 di sekitar pukul 11.15 WIB dan bisa ke level kritis 4.000 di akhir Juni 2026.

Read more »

Rupiah Ambruk ke Rp 18.129 per Dolar AS, IHSG Ikut Turun Hampir 3%Tekanan berat pada rupiah dan pasar saham dipicu oleh ketegangan Selat Hormuz, isu outlook utang Indonesia, hingga intervensi BI.

Read more »

Pengamat Prediksi Nilai Tukar Rupiah Bisa Tembus Rp19.000 per USD Akhir Juni 2026Menurut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah saat ini berasal dari kombinasi faktor eksternal dan domestik yang membuat investor semakin berhati-hati.

Read more »

Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Sekolah Rakyat 2026Pendaftaran 8-14 Juni, hasil seleksi administrasi 17 Juni, dan seleksi CAT mulai 26 Juni 2026.

Read more »