Rupiah Melemah Akibat Ketegangan AS-Iran

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan pada Kamis pagi, 23 April 2026, dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang mendorong kenaikan harga energi dan permintaan terhadap USD sebagai aset safe haven.

Jakarta – Rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada Kamis pagi, 23 April 2026. Penurunan nilai tukar rupiah mencapai 108 poin atau 0,63 persen, menjadikan kurs USD berada di level Rp 17.289.

Pelemahan ini tidak terlepas dari meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, yang secara langsung berdampak pada pasar energi global dan preferensi investor terhadap aset yang dianggap aman (safe haven). Muhammad Amru Syifa, dari Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan antara AS dan Iran, menjadi pemicu utama kenaikan harga energi.

Kenaikan harga energi ini kemudian memicu peningkatan permintaan terhadap USD, karena investor cenderung mencari perlindungan dalam mata uang yang dianggap stabil di tengah ketidakpastian global. Permintaan yang meningkat ini secara alami menekan nilai rupiah terhadap dolar. Situasi ini diperumit oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang dilaporkan oleh kantor berita Rusia Sputnik, mengenai perpanjangan gencatan senjata sepihak dengan Iran. Meskipun Trump mengklaim bahwa perpanjangan ini memberikan waktu bagi Iran untuk mengajukan 'proposal terpadu', blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tetap diberlakukan.

Kebijakan yang kontradiktif ini menimbulkan keraguan dan ketidakpastian di pasar, memperburuk sentimen negatif terhadap mata uang negara-negara berkembang seperti rupiah. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menanggapi dengan menyatakan bahwa pelanggaran komitmen, tindakan blokade di Selat Hormuz, dan ancaman dari AS merupakan hambatan utama dalam proses negosiasi. Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tetap terbuka terhadap dialog dan kesepakatan, namun ia mengkritik keras iktikad buruk, pengepungan, dan ancaman yang terus-menerus dilancarkan oleh AS.

Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian antara retorika dan tindakan AS, yang menurutnya penuh dengan kemunafikan dan kontradiksi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepercayaan antara kedua negara masih sangat rendah, dan prospek negosiasi yang konstruktif tampak suram. Akibat dari kebuntuan ini, pertemuan negosiasi putaran kedua yang direncanakan di Pakistan pada Rabu, 22 April, akhirnya ditunda. Penundaan ini semakin mengkonfirmasi bahwa kedua belah pihak belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan perbedaan mereka.

Pasar keuangan merespons dengan hati-hati terhadap perkembangan ini, dengan investor cenderung menghindari risiko dan beralih ke aset yang lebih aman. Dampak dari ketegangan AS-Iran tidak hanya terbatas pada nilai tukar rupiah, tetapi juga berpotensi mempengaruhi harga komoditas, investasi asing, dan stabilitas ekonomi global secara keseluruhan. Analis memperkirakan bahwa volatilitas pasar keuangan akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan, seiring dengan perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia perlu terus memantau perkembangan ini dengan cermat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi nilai rupiah. Selain itu, diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional juga menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada kondisi eksternal dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Upaya diplomasi regional dan internasional juga penting untuk meredakan ketegangan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan





