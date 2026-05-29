Rupiah Melemah 35 Poin ke Rp17.881 Akibat Fluktuasi Harga Minyak dan Sentimen Global

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 35 poin atau 0,20 persen menjadi Rp17.881 per dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Pelemahan dipicu oleh fluktuasi harga minyak yang tinggi akibat beragam berita seputar negosiasi gencatan senjata dan faktor ekonomi AS.

Posisi ini turun dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di level Rp17.846 per dolar AS. Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa pelemahan ini disebabkan oleh harga minyak yang masih sangat fluktuatif dalam beberapa sesi terakhir. Pasar bereaksi terhadap berita utama yang saling bertentangan seputar negosiasi gencatan senjata antara beberapa negara. Sentimen pasar sempat membaik setelah muncul laporan bahwa Washington dan Teheran telah mencapai draf kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari.

Negosiasi ini juga mencakup program nuklir Iran dan isu-isu keamanan regional. Prospek gencatan senjata ini mengurangi kekhawatiran akan kekurangan pasokan minyak langsung dan mendukung harapan bahwa aktivitas pengiriman melalui Selat Hormuz dapat secara bertahap kembali normal. Namun, lalu lintas melalui jalur air strategis tersebut masih jauh di bawah tingkat sebelum konflik dimulai. Hal ini membuat premi risiko geopolitik tetap berdampak signifikan terhadap pasar minyak dunia.

Selain faktor harga minyak, data ekonomi Amerika Serikat juga mempengaruhi pergerakan rupiah. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi AS yang tidak sesuai perkiraan memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Kebijakan suku bunga tinggi ini memicu larinya arus modal asing dari negara berkembang seperti Indonesia. Investor cenderung memindahkan aset mereka ke instrumen berisiko rendah di AS, seperti obligasi pemerintah, yang menawarkan imbal hasil lebih menarik dibandingkan dengan pasar emerging market.

Akibatnya, tekanan terhadap rupiah semakin besar. Ibrahim Assuaibi menambahkan bahwa kondisi ini menyebabkan investor asing menarik dananya dari pasar keuangan Indonesia, yang berkontribusi pada pelemahan nilai tukar rupiah. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia hari ini juga bergerak melemah ke level Rp17.883 per dolar AS, dari sebelumnya Rp17.789 per dolar AS. Pelemahan ini sejalan dengan pergerakan rupiah di pasar spot.

Ke depan, pergerakan rupiah akan sangat bergantung pada perkembangan negosiasi gencatan senjata di Timur Tengah serta kebijakan moneter AS. Jika kesepakatan damai tercapai, harga minyak diperkirakan stabil dan dapat mendorong penguatan rupiah. Namun, jika ketegangan geopolitik berlanjut dan suku bunga AS tetap tinggi, rupiah berpotensi terus tertekan. Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai fundamental ekonomi.

Pelemahan rupiah ini berdampak pada sektor impor, terutama bahan baku industri dan barang konsumsi. Harga barang impor menjadi lebih mahal, yang berpotensi mendorong inflasi. Di sisi lain, eksportir dapat menikmati keuntungan karena pendapatan dalam dolar AS menjadi lebih tinggi saat dikonversi ke rupiah. Namun, secara keseluruhan, volatilitas nilai tukar menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Bank Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk melakukan intervensi di pasar valas dan pasar obligasi untuk menjaga stabilitas. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah dalam mengelola pasokan dan harga barang terus dilakukan. Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap pergerakan kurs dan mengelola keuangan dengan bijak





