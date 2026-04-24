Rupiah Dianggap Undervalued, BI Lakukan Stabilisasi dan Pertahankan Fundamental Ekonomi

Bank Indonesia menegaskan nilai tukar rupiah saat ini belum mencerminkan kekuatan ekonomi nasional dan terus melakukan stabilisasi. Selain itu, ada berbagai berita penting lainnya terkait ekonomi, investasi, energi, dan isu sosial.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini dinilai belum mencerminkan fundamental ekonomi nasional yang sebenarnya, atau *undervalued*. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta belum lama ini, menanggapi kondisi pasar valuta asing dan domestik.

BI terus berupaya melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan memanfaatkan cadangan devisa yang mencapai 148,2 miliar dolar AS, yang dinilai lebih dari cukup untuk keperluan tersebut. Selain itu, BI juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menarik investasi portofolio asing ke aset keuangan dalam negeri, serta menjaga pertumbuhan uang primer di atas 10 persen, bahkan berpotensi mencapai 12 persen, guna memastikan likuiditas pasar uang dan perbankan tetap terjaga. Kebijakan moneter ekspansi likuiditas ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

BI meyakini bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dalam menghadapi berbagai tekanan global, termasuk dampak dari konflik di Timur Tengah. Beberapa indikator fundamental yang mendukung keyakinan ini adalah tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5 persen, stabilitas nilai tukar rupiah, pertumbuhan kredit yang positif, serta kondisi neraca pembayaran yang sehat dengan defisit transaksi berjalan yang rendah. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang baik untuk menghadapi tantangan geopolitik yang ada.

Istilah *undervalued* sendiri mengacu pada kondisi di mana nilai tukar mata uang suatu negara dianggap lebih rendah dari seharusnya berdasarkan kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Kondisi ini dapat memberikan dampak positif seperti mendorong ekspor dan investasi, namun juga dapat meningkatkan biaya impor dan memicu tekanan inflasi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi *undervalued* sangat penting dalam konteks ekonomi. Selain isu nilai tukar rupiah, beberapa perkembangan penting lainnya juga mencuri perhatian.

PT Pegadaian Cabang Bima telah menyalurkan bantuan peralatan ibadah kepada Masjid Al Ijtihad di Kota Bima. Pemerintah Indonesia memastikan Rusia akan memasok minyak hingga 150 juta barel sesuai kesepakatan dengan Presiden Vladimir Putin. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan ke level 7.129, dipengaruhi oleh pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak. Meskipun seluruh sektor saham ditutup di zona merah, terdapat tiga saham yang menunjukkan kinerja positif.

Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan perubahan terkait Semi-Annual Index Review (SAIR) yang akan berlaku pada 12 Mei 2026. Inflasi inti di Jepang mengalami kenaikan pertama dalam lima bulan terakhir akibat perang di Iran, memicu kekhawatiran akan lonjakan harga energi dan tekanan ekonomi. Indonesia dinilai memiliki tingkat ketahanan energi yang kuat, dengan skor 77 persen, hanya sedikit di bawah Afrika Selatan (79 persen) dan di atas Tiongkok (76 persen) serta Amerika Serikat (70 persen).

Informasi mengenai cara balik nama sertipikat rumah warisan juga tersedia, termasuk syarat dokumen, biaya, dan proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kenaikan harga plastik berpotensi memicu lonjakan harga bahan dapur, sementara harga kopi dan teh di warung kopi juga mengalami kenaikan akibat gejolak perang Iran-Israel. Penundaan aksi rebalancing MSCI Indonesia Index hingga Juni 2026 juga menjadi perhatian. Terakhir, peringatan mengenai potensi krisis pangan dan air akibat fenomena El Nino Godzilla juga disampaikan oleh anggota DPRD Jawa Tengah





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rupiah Bank Indonesia Nilai Tukar Ekonomi Investasi

United States Latest News, United States Headlines

