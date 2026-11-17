Nilai tukar rupiah diprediksi merosot ke level Rp 18.260 hingga Rp 18.320 per dolar AS pada 17 November 2024 akibat tekanan kebijakan moneter AS.

Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) diproyeksikan mengalami pelemahan signifikan pada perdagangan Selasa 17 November 2024. Berdasarkan analisis pergerakan terakhir, rupiah diperkirakan akan ditutup di rentang antara Rp 18.260 hingga Rp 18.320 per dolar AS. Proyeksi ini mengindikasikan adanya tekanan jual yang terus mengancam stabilitas nilai tukar domestik di tengah ketidakpastian kebijakan moneter global.

Mekanisme Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Rupiah sebelumnya ditutup melemah sebesar 62 poin pada perdagangan Senin 16 November 2024, yang menyentuh level Rp 18.268 per dolar AS. Pelemahan berturut-turut ini menunjukkan adanya konsistensi dari pihak penjual di pasar valuta asing yang membebani permintaan terhadap mata uang lokal. Para trader dan institusi keuangan mulai menyesuaikan portofolio mereka untuk menghadapi potensi volatilitas yang lebih tinggi pada sesi perdagangan berikutnya.

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Faktor eksternal menjadi pendorong utama mekanisme pelemahan ini, di mana sentimen negatif dari kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) mendominasi narasi pasar. Ketatnya kebijakan yang diterapkan Federal Reserve menciptakan lingkungan di mana Dolar AS menjadi lebih menarik bagi investor global dibandingkan aset berisiko. Aliran dana yang kembali ke negara maju memperkuat posisi Dolar dan secara otomatis melemahkan mata uang negara berkembang termasuk Indonesia.

Posisi The Fed dan Narasi Suku Bunga

Austan Goolsbee, Presiden Federal Reserve Chicago, menegaskan bahwa bank sentral AS harus memastikan inflasi terkendali sebelum membiarkan aktivitas ekonomi tumbuh terlalu cepat. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa The Fed tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga. Goolsbee menekankan pentingnya stabilitas harga sebagai prasyarat utama sebelum langkah ekspansif dapat dipertimbangkan, yang secara langsung mempengaruhi ekspektasi pasar tentang masa depan kebijakan moneter.

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Sementara itu, Mary Daly, Presiden Federal Reserve San Francisco, juga memberikan indikasi serupa mengenai kemungkinan perlunya kenaikan suku bunga tambahan. Kedua pejabat high-level The Fed ini memperkuat pandangan bahwa jalan menuju normalisasi moneter masih jauh dari tuntas. Narasi yang muncul dari dua pejabat kunci tersebut mengonsolidasikan posisi pasar bahwa tekanan inflasi masih menjadi ancaman serius yang harus diatasi dengan instrumen suku bunga.

Kondisi ini mendorong para pelaku pasar untuk lebih hati-hati dalam memposisikan diri. Ekspektasi kenaikan suku bunga menjadi lebih keras, yang berarti biaya pinjaman akan tetap tinggi untuk periode yang tidak ditentukan. Investor asing cenderung menarik dana dari pasar emerging termasuk Indonesia demi mencari keamanan dan imbal hasil yang lebih pasti dari aset dollar-denominated, sehingga memperberat beban penjualan Rupiah.

Dampak Pasar dan Antisipasi Kenaikan Basis Poin

Ibrahim Assuaibi, seorang pengamat ekonomi mata uang dan komoditas, menjelaskan bahwa pergerakan Rupiah pada Selasa 17 November dipengaruhi oleh sentimen domestik dan internasional yang berlapis. Ia memprediksi bahwa Rupiah akan bergerak fluktuatif sepanjang hari namun cenderung ditutup melemah di tingkat yang lebih rendah dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Volatilitas ini mencerminkan ketidakpastian yang tinggi di antara para peserta pasar valuta asing.

Angkakan yang menjadi fokus utama saat ini adalah kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan berikutnya di bulan Desember. Sebagian besar analis pasar telah mengantisipasi skenario ini sebagai langkah yang paling mungkin diambil oleh The Fed. Namun, risiko tidak dapat diabaikan, di mana sebagian investor juga mempertimbangkan skenario terburuk berupa kenaikan agresif hingga 50 basis poin.

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Kalaulah skenario kenaikan 50 basis poin terwujud, dampaknya terhadap Rupiah bisa menjadi lebih parah dari proyeksi awal. Nilai tukar berpotensi menembus batas psikologis yang lebih tinggi karena pasar akan merespons dengan panik terhadap tightening kebijakan moneter yang lebih agresif. Investor akan secara signifikan mengurangi eksposur terhadap aset berisiko, menyebabkan tekanan jual yang masif pada mata uang Rupiah.

Stabilitas nilai tukar Rupiah saat ini sangat bergantung pada bagaimana otoritas moneternya merespons tekanan ini. Intervensi dan komunikasi yang jelas dari Bank Indonesia menjadi kunci untuk menenangkan pasar yang sedang fluktuatif. Tanpa tindakan yang tepat, pelemahan Rupiah ke arah Rp 18.320 atau bahkan level tertinggi baru dapat terjadi lebih cepat dari perkiraan awal para pengamat pasar.