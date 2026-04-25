Rupiah Bertahan di Tengah Pelemahan Mata Uang Asia

Meskipun sebagian besar mata uang Asia melemah terhadap dolar AS, rupiah Indonesia menunjukkan ketahanan dan bahkan berhasil menguat pada perdagangan terakhir minggu ini. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika global dan ketidakpastian geopolitik.

Jakarta, 24 April 2026 – Sebagian besar mata uang di Asia mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang minggu ini. Namun, rupiah Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan banyak mata uang lain di kawasan.

Bahkan, pada perdagangan terakhir minggu ini, Jumat, rupiah berhasil menguat terhadap dolar AS, ditutup pada level Rp17.190 per dolar AS, mengalami apresiasi sebesar 0,53%. Penguatan ini mengembalikan rupiah ke posisi di bawah level psikologis Rp17.200 per dolar AS, setelah sebelumnya sempat mencapai titik terlemah sepanjang masa di level Rp17.280 per dolar AS sehari sebelumnya. Dari seluruh mata uang Asia, hanya dolar Taiwan yang berhasil mencatatkan penguatan terhadap dolar AS, dengan kenaikan sebesar 0,05%.

Rupiah menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan paling kecil di kawasan. Dong Vietnam melemah 0,14%, yuan China turun 0,28%, dan ringgit Malaysia melemah 0,30%. Tekanan yang lebih besar dirasakan oleh yen Jepang yang turun 0,48%, dolar Singapura 0,49%, dan won Korea Selatan 0,65%. Pelemahan terdalam dialami oleh baht Thailand yang anjlok 1,32%, diikuti oleh rupee India dengan penurunan 1,77%, dan peso Filipina yang menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia minggu ini, dengan penurunan signifikan sebesar 1,81%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika dolar AS sangat mempengaruhi pergerakan mata uang di Asia. Pergerakan mata uang Asia pada minggu ini sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar AS sebagai aset aman di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat. Meskipun indeks dolar AS (DXY) ditutup melemah 0,24% pada hari Jumat, mencapai level 98,533, secara mingguan DXY masih mencatatkan penguatan sebesar 0,44%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada koreksi di akhir minggu, secara keseluruhan dolar AS tetap menunjukkan tren penguatan dalam sepekan.

Permintaan terhadap aset safe haven tetap tinggi karena pasar terus memantau perkembangan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sepanjang minggu ini, dolar AS mengalami fluktuasi. Optimisme akan kesepakatan damai sempat mendorong penguatan dolar AS, namun kekhawatiran akan perang yang berkepanjangan dan potensi gangguan pasokan energi membuat pelaku pasar tetap berhati-hati. Ketidakjelasan hasil akhir konflik mendorong banyak investor untuk menahan diri dari mengambil posisi besar, sehingga pergerakan pasar cenderung terbatas dan masih mencari arah yang jelas.

Harapan pasar sempat muncul dengan dijadwalkannya Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, untuk berada di Islamabad pada hari Jumat, sebuah lokasi yang sebelumnya pernah menjadi tempat pembicaraan damai antara Iran dan Amerika Serikat. Perkembangan ini membuka peluang untuk dilanjutkannya kembali negosiasi setelah sempat terhenti di awal minggu. Namun, efektivitas pembicaraan ini masih belum dapat dipastikan. Pasar keuangan akan terus memantau perkembangan geopolitik ini dengan seksama, karena dampaknya dapat signifikan terhadap nilai tukar mata uang dan stabilitas ekonomi global.

Selain itu, data ekonomi dari Amerika Serikat juga akan menjadi fokus utama investor, karena dapat memberikan petunjuk tentang arah kebijakan moneter Federal Reserve di masa depan. Kebijakan moneter Federal Reserve memiliki pengaruh besar terhadap nilai dolar AS dan aliran modal global. Dengan demikian, kombinasi faktor geopolitik dan ekonomi akan terus membentuk dinamika pasar mata uang dalam beberapa waktu mendatang. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah dan mencegah volatilitas yang berlebihan.

Upaya ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada pelaku pasar dan menjaga daya beli masyarakat





