Rupiah anjlok ke Rp 18.000-an, BI sebut geopolitik Timur Tengah dan harga minyak jadi pemicunya. Bunga Zainal membagikan gambar dengan kutipan pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Unggahan tersebut menimbulkan reaksi di media sosial.

Rupiah Anjlok ke Rp 18.000-an, BI Sebut Geopolitik Timur Tengah dan Harga Minyak Jadi Pemicunya. Unggahan tersebut dengan cepat menarik perhatian netizen. Dalam postingannya, Bunga membagikan sebuah gambar yang memuat kutipan pernyataan Presiden Prabowo Subianto .

Pada gambar itu tertulis kalimat, Selama Namun, unggahan tersebut juga menampilkan foto Menteri Keuangan Purbaya dalam ekspresi serius. Kombinasi gambar dan kutipan itu kemudian memicu berbagai reaksi di media sosial, termasuk dari Bunga Zainal sendiri yang mempertanyakan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini. Menurut Bunga Zainal, pernyataan-pernyataan yang disampaikan pejabat negara dinilai tidak sejalan dengan kenyataan yang dihadapi sebagian masyarakat. Ia mengungkapkan kekecewaannya melalui tulisan yang kemudian ramai dibahas pengguna internet.

Udah nggak paham lagi sama pidato Pak Prabowo yang selalu mencoba menutupi keadaan negara ini dengan mencoba menenangkan rakyat dengan segala pidato-pidato nya yang berbeda dengan kenyataan yang terjadi, tulis Bunga Zainal di Instagram, dikutip Kamis 4 Juni 2026. Tak berhenti sampai di situ, artis yang kerap aktif menyuarakan pendapatnya di media sosial tersebut juga menyinggung kesenjangan yang menurutnya semakin terasa antara kalangan elite dan masyarakat umum. Pernyataan itu langsung memicu diskusi luas di kolom komentar.

Sejumlah netizen turut membagikan pengalaman dan keresahan mereka terkait kondisi ekonomi, mulai dari sulitnya memperoleh pekerjaan hingga meningkatnya biaya hidup sehari-hari. Salah satu netizen meluapkan keluhannya mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ia menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya peluang kerja yang tersedia. Sedikit aja ada nggak sih para pejabat itu mikirin rakyat yang makin susah aja.

Mau cari kerja susah, mau dagang ya modalnya nggak ada. Di hemat-hemat, tapi kebutuhan makin nggak karuan harganya. Kenapa mereka hidupnya bisa anteng-anteng aja ya, tulis netizen itu. Komentar itu kemudian mendapat balasan langsung dari Bunga Zainal.

Sang aktris mengaku memiliki pandangan yang serupa dan menilai masyarakat saat ini menghadapi berbagai kesulitan dalam mencari peluang ekonomi. Kasus hukum yang melibatkan Rien Wartia Trigina atau yang lebih dikenal sebagai Erin kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada keputusan pengacara. Sarwendah diduga simpan fakta besar soal perceraian dengan Ruben Onsu.

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Rupiah Anjlok BI Geopolitik Timur Tengah Harga Minyak Bunga Zainal Presiden Prabowo Subianto

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