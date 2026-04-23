Rupiah Anjlok ke Level Terendah, Jadi Mata Uang Terburuk di Asia

Nilai tukar Rupiah mengalami penurunan tajam sebesar 0,61 persen menjadi Rp17.856 per dolar AS pada Kamis, 23 April 2026, menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Konflik di Timur Tengah dan kegagalan perundingan AS-Iran menjadi pemicu utama pelemahan ini.

Nilai tukar Rupiah mengalami tekanan signifikan dan mencatatkan penurunan tajam sebesar 0,61 persen pada hari Kamis, 23 April 2026, ditutup pada level Rp17.856 per dolar Amerika Serikat.

Pelemahan ini menempatkan Rupiah sebagai mata uang dengan kinerja terburuk di seluruh Asia, sebuah indikasi dari kerentanan ekonomi regional terhadap guncangan global. Situasi ini diperparah oleh ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tengah, khususnya kegagalan dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Kegagalan diplomasi ini memicu lonjakan harga minyak dunia, yang pada gilirannya memberikan tekanan besar pada mata uang-mata uang di kawasan Asia.

Sejak pecahnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada tanggal 28 Februari lalu, Rupiah telah mengalami penurunan kumulatif sebesar 3 persen. Meskipun demikian, kinerja Rupiah masih sedikit lebih baik dibandingkan dengan Rupee India selama periode konflik ini. Namun, selisihnya tidak signifikan dan menunjukkan bahwa Rupiah sangat rentan terhadap dampak negatif dari ketidakstabilan global.

Kenaikan harga minyak menjadi faktor utama yang mendorong investor untuk mencari aset yang lebih aman, seperti dolar Amerika Serikat, yang mengakibatkan arus modal keluar dari pasar-pasar berkembang seperti Indonesia. Analis keuangan mengamati bahwa kekhawatiran dan ketidakpastian terkait perkembangan di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga minyak mentah dunia, yang kemudian memperburuk kondisi mata uang Asia.

Hal ini sejalan dengan pandangan Ibrahim Assuaibi, seorang pengamat ekonomi mata uang dan komoditas, yang menekankan bahwa kegagalan perundingan antara AS dan Iran merupakan penyebab utama pelemahan Rupiah. Selain faktor eksternal, Lukman juga menyoroti faktor internal yang turut berkontribusi terhadap pelemahan Rupiah, termasuk anggaran negara yang semakin tertekan akibat harga minyak yang mahal dan kebijakan Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga, yang mendorong aliran keluar modal asing.

Kondisi pelemahan mata uang tidak hanya dialami oleh Rupiah, tetapi juga oleh negara-negara Asia lainnya yang merupakan importir minyak, seperti Filipina, India, dan Thailand. Peso Filipina mengalami penurunan sebesar 0,59 persen pada hari Kamis, sementara Baht Thailand anjlok 0,51 persen dan Rupee India tertekan 0,29 persen.

Mata uang lainnya di kawasan tersebut juga menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan, dengan Dolar Taiwan terkoreksi 0,27 persen, Ringgit Malaysia turun 0,25 persen, Yen Jepang dan Yuan China tergelincir 0,07 persen, Won Korea Selatan turun 0,06 persen, dan Dolar Singapura melemah tipis 0,02 persen terhadap dolar Amerika Serikat. Situasi ini menggarisbawahi betapa rentannya ekonomi Asia terhadap fluktuasi harga minyak dan ketidakpastian geopolitik.

Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menstabilkan Rupiah dan melindungi ekonomi Indonesia dari dampak negatif yang lebih lanjut. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup intervensi di pasar valuta asing, pengetatan kebijakan moneter, dan upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rupiah Nilai Tukar Dolar AS Timur Tengah Harga Minyak

United States Latest News, United States Headlines

