Rupiah Ambruk ke Rp18.025/USD, Bebani Utang Dollar Perusahaan

Rupiah kembali mencatatkan tingkat terlemah sejarah di Rp18.025 per USD pada 5 Juni 2026, turun 8,04% sejak awal tahun. Depresiasi ini diaspora oleh sentimen negatif global dan outflow pasar domestik. Bagi perusahaan dengan liabilitas dalam dolar AS, pelemahan rupiah meningkatkan beban utang secara signifikan. Artikel ini mengidentifikasi beberapa emiten publik yang terekspos risiko kurs, termasuk ICBP, INDF, MDLN, dan EXCL, beserta perhitungan dampak kenaikan nilai utang dari kurs Rp17.110 ke Rp18.010 per USD.

Rupiah terus tertekan dan memburuk hingga mencapai levels recordburyat posisinya di angka Rp 18 025 per USD pada Jumat 5 Juni 2026 pukul 11.00 WIB.

Pelemahan sebesar 8 ,04 persen sejak awal tahun ini membuat rupiah menjadi salah satu mata uang yang paling lemah secara historis. Sentimen negatif global, seperti ketidakpastian geopolitik, ancaman inflasi, serta arus keluar dana di pasar keuangan dalam negeri, menjadi faktor pendorong depresiasi rupiah. Bagi perusahaan yang memiliki liabilities dalam dolar AS atau pinjaman dalam valuta asing, situasi ini membebankan biaya tambahan yang signifikan karena beban utang dalam rupiah akan melonjak mengikuti selisih kurs.

Khususnya untuk importers, biaya bahan baku menjadi lebih mahal. Berikut adalah beberapa emiten publik yang pihaknya terekspos terhadap risiko fluktuasi nilai tukar rupiah, beserta dampak yang terjadi ketika kurs bergerak dari Rp 17 ,110 per USD ke Rp 18 ,010 per USD. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) memiliki liabilitas mata uang asing yang cukup besar.

Per 31 Desember 2025, total kewajiban dalam dolar AS tercatat sekitar US$ 2 ,796 juta, setara Rp 48 ,60 triliun jika menggunakan kurs Rp 17 ,110 per USD. Dengan kurs baru di Rp 18 ,010, nilairupiah tersebut naik menjadi Rp 51 ,12 triliun, kenaikan sekitar Rp 2 ,52 triliun. Komponen utama berasal dari Obligasi Global sebesar US$ 2 ,75 miliar yang awalnya setara Rp 47 ,05 triliun menjadi Rp 49 ,53 triliun.

Selain itu, utang usaha dan liabilitas operasional lain dalam dolar AS mencapai US$ 46 ,41 juta (dari Rp 794 ,07 miliar naik ke Rp 835 ,84 miliar). PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), sebagai holding company dari ICBP, juga memiliki eksposur kurs yang serupa. Total liabilitas valuta asing INDF per akhir 2025 adalah US$ 3 ,284 juta (setara Rp 56 ,66 triliun dengan kurs Rp 17 ,110/USD).

Dengan kurs Rp 18 ,010/USD, nilai tersebut menjadi Rp 58 ,53 triliun, kenaikan Rp 1 ,87 triliun. Porsi terbesar dari kewajiban jangka panjang, termasuk Obligasi Global dan pinjaman bank, mencapai US$ 2 ,84 miliar (dari Rp 48 ,52 triliun ke Rp 51 ,15 triliun).

Selain itu, ada utang bank jangka pendek US$ 384 ,93 juta (dari Rp 6 ,58 triliun ke Rp 6 ,93 triliun) dan utang usaha serta akrual lainnya US$ 55 ,04 juta (dari Rp 941 ,73 miliar ke Rp 991 ,27 miliar). PT Modernland Realty Tbk (MDLN), perusahaan properti, memiliki total liabilitas valuta asing sebesar US$ 294 ,86 juta (setara Rp 5 ,28 triliun jika kurs Rp 17 ,110/USD) yang meningkat menjadi Rp 5 ,56 triliun.

Kewajiban ini sebagian besar berupa obligasi yang akan jatuh tempo pada April 2027 senilai US$ 274 ,51 juta. MDLN menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak forward untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Dari sektor telekomunikasi, PT XL Axiata Tbk (EXCL) mencatat total liabilitas valuta asing sekitar US$ 67 ,34 juta (setara Rp 1 ,15 triliun dengan kurs Rp 17 ,110). Dengan kursRp 18 ,010, nilai tersebut naik ke Rp 1 ,21 triliun.

Eksposur utama bersumber dari utang kepada pemasok untuk belanja modal. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kebijakan hedging formal yang memadai, sehingga mereka sangat rentan terhadap gejolak kurs rupiah yang diakibatkan oleh faktor eksternal dan likuiditas pasar. Kenaikan beban ini secara langsung dapat menekan laba bersih jika tidak ada tindakan mitigasi yang tepat





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