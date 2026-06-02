Run for Equality 2026: Lari Kebaikan untuk Olahraga Inklusif dan Hak Anak Disabilitas

Run for Equality 2026, acara lari charity, akan digelar pada 26 Juli 2026 di Senayan Park, Jakarta. Event ini mengusung semangat Equal Steps, Equal Play untuk menciptakan ruang olahraga yang aman dan setara khususnya untuk anak perempuan dan penyandang disabilitas. Diselenggarakan dengan 믈 kategori jarak 3K, 5K, dan 10K, acara ini juga memuat kampanye penggalangan dana untuk alat bantu disabilitas di NTT. Pendaftaran via ktbs.in/runforequality2026 dengan tiket mulai Rp160.000.

Acara lari charity bertajuk Run for Equality 2026 akan diadakan pada 26 Juli 2026 di Senayan Park, Jakarta dengan kategori jarak 3K, 5K, dan 10K. ANTARA/Run for Charity Jakarta (ANTARA) - Acara lari charity bertajuk Run for Equality 2026 akan diadakan pada 26 Juli di Senayan Park, Jakarta dengan kategori jarak 3K, 5K, dan 10K. Mengusung semangat Equal Steps, Equal Play, hadirnya Run for Equality adalah untuk menciptakan ruang olahraga yang aman dan setara bagi seluruh anak khususnya anak perempuan dan disabilitas.

"Melalui Run for Equality 2026, kami ingin mendorong terciptanya ruang olahraga dan ruang publik yang lebih inklusif, di mana setiap anak dan kaum muda, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, bermain, dan berkembang tanpa diskriminasi," ujar Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti dalam keterangan resminya, Selasa. Inisiatif ini menjadi penting mengingat tantangan inklusivitas yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia masih tergolong tinggi.

Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin hak-hak penyandang disabilitas, berbagai tantangan masih ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menunjukkan hanya 17,2 persen penyandang disabilitas usia produktif yang memiliki akses terhadap pendidikan formal. Selain itu, lebih dari separuh penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga ruang publik yang inklusif dan aman.

Komisioner Komnas Disabilitas Jonna Aman Damanik turut menekankan pentingnya memastikan ruang publik dan kegiatan olahraga dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali.

"Inklusivitas bukan hanya tentang menghadirkan penyandang disabilitas dalam sebuah kegiatan, tetapi memastikan mereka dapat berpartisipasi secara bermakna, aman, dan setara. Inisiatif seperti Run for Equality menjadi penting untuk mendorong kesadaran publik bahwa olahraga adalah hak semua orang," ujarnya. Dukungan terhadap gerakan inklusivitas melalui olahraga juga datang dari sektor swasta. Michelle Marietta Secoa selaku Sustainability Lead UNIQLO Indonesia menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua kalangan.

"Kami percaya bahwa olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan banyak orang dan membangun rasa percaya diri. Karena itu, penting bagi kita semua untuk terus menciptakan ruang yang lebih terbuka, nyaman, dan inklusif bagi anak-anak dan kaum muda, termasuk penyandang disabilitas," ujarnya. Selain mengangkat isu kesetaraan dan inklusi, Run For Equality juga menghadirkan kampanye penggalangan dana (fundraising) untuk mendukung penyediaan alat bantu dan fasilitas pendukung disabilitas bagi anak-anak dengan disabilitas di Nusa Tenggara Timur melalui platform Kitabisa.com.

Vikra Ijas, CEO Kitabisa Group menjelaskan bahwa, "Selain berkontribusi untuk membantu akses anak-anak di NTT, setiap peserta Run For Equality 2026 otomatis juga berkontribusi untuk melindungi satu sama lain bersama SalingJaga yang memberi peserta manfaat perlindungan jiwa dan kecelakaan selama satu tahun ke depan". Run for Equality 2026 terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat dan dirancang untuk menjadi ruang inklusif bagi semua orang.

Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Run For Equality 2026, pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan resmi: ktbs.in/runforequality2026, dengan harga tiket par kategorinya dijual mulai Rp160.000 untuk kategori 3K, Rp225.000 untuk kategori 5K, dan Rp310.000 untuk kategori 10K. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





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Run For Equality 2026 Lari Charity Olahraga Inklusif Anak Disabilitas Penggalangan Dana

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