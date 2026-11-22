Xiaomi 18 Max dikabarkan akan menggunakan chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 dengan baterai berkapasitas di atas 8000mAh, meningkatkan performa dari generasi sebelumnya.

Xiaomi 18 Max diprediksi akan menjadi flagship utama berikutnya dengan spesifikasi tinggi, termasuk dukungan cip prosesornya dan kapasitas baterai raksasa. Perangkat ini diharapkan hadir dengan dukungan chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 yang menawarkan performa komputasi superior untuk kebutuhan pengguna intensif.

Spesifikasi Teknis dan Daya Tahan Baterai

Informasi terbaru menyebutkan bahwa terdapat produsen perangkat yang tengah mengembangkan ponsel unggulan berlayar besar dengan dukungan chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 serta baterai berkapasitas lebih dari 8000mAh. Laporan ini dikompilasi oleh MyDrivers yang mengidentifikasi tren pasar untuk perangkat dengan ketahanan daya yang signifikan.

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Perkembangan ini menandai lompatan besar dalam manajemen daya perangkat seluler, di mana pengguna dapat menikmati penggunaan intensif tanpa sering mencari sumber pengisian daya. Kapasitas baterai di atas 8000mAh akan menjadi standar baru bagi kategori smartphone flagship dengan layar besar dalam periode mendatang.

Konteks Generasi Sebelumnya dan Harga

Xiaomi 17 Max resmi dirilis pada Mei 2026 dengan harga awal 4.799 yuan atau setara dengan Rp13,1 juta. Perangkat generasi tersebut dilengkapi dengan layar berukuran 6,9 inci yang memberikan area pandang luas untuk produktivitas dan hiburan visual yang lebih baik.

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Di dalam bodinya, Xiaomi 17 Max menggabungkan baterai berkapasitas 8.000mAh dengan cip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sistem kamera Leica 200 MP juga menjadi fitur unggulan yang menawarkan kualitas pemotretan profesional langsung dari genggaman tangan pengguna.

Perbandingan dengan Seri Xiaomi 18 Lain

Xiaomi telah memperkenalkan Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max pada September 2026 sebagai bagian dari ekosistem produk terbaru. Model Pro dalam seri perangkat ini menggunakan cip Snapdragon 8 Elite Gen 6, sementara varian Pro Max dibekali dengan cip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Kedua prosesor tersebut dibuat dengan teknologi fabrikasi 2 nm yang memungkinkan efisiensi energi dan kecepatan pemrosesan data yang maksimal. Teknologi fabrikasi mutakhir ini menjadi fondasi penting bagi kinerja tinggi yang diharapkan dari seri Xiaomi 18 secara keseluruhan.

Posisi Pasar dan Estimasi Rilis

Alih-alih menggunakan cip versi Extreme yang eksklusif untuk seri Pro Max, Xiaomi 18 Max kemungkinan besar akan dipasangi prosesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 standar. Hal ini sejalan dengan model Pro yang lebih kecil dalam seri yang sama, menciptakan konsistensi spesifikasi prosesor pada beberapa lini produk.

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Model Xiaomi 18 standar diperkirakan akan dirilis pada bulan berikutnya dengan menggunakan cip Snapdragon 8 Elite Gen 6 yang sama. Rilis bertahap ini memungkinkan Xiaomi menjangkau segmen pasar yang lebih luas dengan penawaran yang jelas.

Xiaomi 18 Max sepertinya akan diposisikan di antara model reguler dan Pro Max, sebagaimana pola yang diterapkan pada Xiaomi 17 Max yang dirilis tahun lalu. Penerus perangkat tersebut diperkirakan hadir dengan peningkatan performa, kemampuan pencitraan, dan kapasitas baterai yang lebih baik.

Konsistensi desain minimalis juga akan dipertahankan dalam generasi terbaru ini, memberikan estetika yang elegan tanpa mengorbankan fitur-fitur teknis canggih. Penggemar setia brand tersebut dapat mengharapkan perangkat yang memadukan kekuatan komputasi dengan keindahan visual yang konsisten.