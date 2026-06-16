Rumor iPhone Fold: Peluncuran Mungkin Tertunda, Harga Diprediksi Setara Galaxy Z Fold7

Peluncuran perangkat layar lipat pertama Apple, iPhone Fold, diduga akan tertunda hingga awal 2027 berdasarkan pernyataan pemasok komponen. Berbagai laporan spekulatif mengenai spesifikasi, desain, dan harga juga muncul setelah temuan kode di iOS 27.

Informasi terkini mengindikasikan bahwa peluncuran perangkat layar lipat pertama Apple , yang sering disebut sebagai iPhone Fold atau iPhone Ultra, mungkin akan mengalami penundaan. Kabar ini muncul dari pernyataan Enping Lin , CEO Largan Precision , penyuplai lensa kamera untuk Apple , yang menyatakan bahwa kuartal keempat tahun ini akan lebih sibuk karena penjadwalan produk baru pelanggan, dengan beberapa produk diperkirakan diluncurkan pada kuartal ketiga sementara yang lain ditunda hingga awal tahun depan.

Meskipun tidak secara eksplisit menyebut iPhone Fold, pernyataan ini menarik karena Largan dikenal sebagai pemasok komponen penting untuk kamera iPhone. Analis berpendapat bahwa spekulasi kini mengarah pada perangkat layar lipat pertama Apple, yang selama beberapa bulan terakhir disebut sebagai salah satu produk paling dinanti dari perusahaan berbasis Cupertino tersebut.

Jika benar terjadi penundaan, Apple memiliki opsi untuk memperkenalkan ponsel lipat tersebut sebagai teaser dalam acara peluncuran iPhone 18 Pro series dan mulai menjualnya beberapa bulan kemudian, mirip dengan pola yang diterapkan saat peluncuran iPhone X. Keterlambatan tersebut juga bisa menjelaskan mengapa informasi mengenai komponen iPhone Fold masih sangat terbatas, karena jejak rantai pasokan umumnya baru可見 saat produksi massal mendekati. Apple dikenal sangat berhati-hati saat memasuki kategori produk baru yang sudah dikerjakan oleh Samsung, Oppo, Honor, Xiaomi, dan merek Android lainnya.

Laporan terpisah menambahkan bahwa Apple berencana merilis setidaknya satu model iPhone lipat pada 2027 dan 2028, yang kemungkinan menjadi generasi kedua tanpa bezel dan mungkin dalam bentuk flip. Namun, sinyal dari pemasok komponen membuat spekulasi mengenai kehadiran iPhone lipat Apple semakin kuat. Jika peluncurannya确实 mundur ke awal 2027, iPhone Fold dapat menjadi pembuka tahun besar bagi Apple setelah peluncuran iPhone 18 Pro pada akhir 2026.

Spekulasi kembali memuncak setelah pengembang menemukan referensi seperti 'foldState' dan 'angleDegrees' dalam kode iOS 27 setelah WWDC 2026, meski Apple belum memberikan konfirmasi resmi. Beberapa laporan juga menyebutkan harga prediksi sekitar USD 2.000, setara dengan Samsung Galaxy Z Fold7, serta desain dengan ukuran layar lebih kompak dibandingkan kompetitor dan sensor sidik jari di sisi bodi.

Rumor tersebut diperkuat dengan dugaan bahwa Apple akan meluncurkan iPhone lipat pertamanya pada 2026, ditambahkan dengan kabar tentang iPhone Flip yang juga diprediksi rilis pada tahun yang sama. Oleh karena itu, semua indikasi dari pasokan hingga temuan perangkat lunak menunjukkan bahwa Apple sedang Memperkenalkan teknologi layar lipat, meski jadwal pastinya masih menunggu konfirmasi resmi dari perusahaan





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