Rumania Nyalakan Kembali Reaktor Nuklir Cernavoda Pasca Krisis Air Danube

Rumania menghidupkan kembali reaktor nuklir Cernavoda setelah terhenti karena debit Sungai Danube rendah. Perusahaan Nuclearelectrica menargetkan operasi penuh pada November 2026 dengan kapasitas signifikan bagi pasokan listrik nasional.

Perusahaan energi milik negara Rumania, Nuclearelectrica, secara resmi memulai penyambungan reaktor nuklir kedua ke jaringan listrik nasional pada hari Senin dan menargetkan operasi penuh pada hari Selasa, 10 November 2026.

Langkah strategis ini menandai berakhirnya masa penangguhan operasional yang panjang di fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Cernavoda, yang menjadi salah satu infrastruktur energi paling krusial bagi stabilitas pasokan listrik di seluruh negeri.

Kehidupan kembali kedua reaktor nuklir dengan kapasitas masing-masing 706 megawatt (MW) ini tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang memaksa penghentian sebelumnya. Kedua unit tersebut sempat dihentikan operasionalnya secara bertahap mulai dari akhir Juli hingga awal Agustus tahun ini. Penyebab utamanya adalah rendahnya permukaan air Sungai Danube yang mencapai rekor terendah, sehingga mengganggu fungsi vital air sebagai pendingin utama bagi inti reaktor nuklir di Cernavoda yang terletak di tepi sungai tersebut.

Analisis Dampak Finansial dan Produksi Energi

Also read Moldova Terus Dorong Unifikasi dengan Rumania Lewat Proyek Infrastruktur

Perdana Menteri Rumania, Luca Niculescu, secara terbuka mengonfirmasi bahwa penghentian operasional selama periode tiga bulan tersebut telah menelan kerugian finansial yang sangat besar bagi Nuclearelectrica. Perusahaan tersebut mencatat angka kerugian hingga 200 juta euro, atau setara dengan sekitar US$223,20 juta, serta sekitar Rp4 triliun. Angka kerugian ini mencerminkan tingginya biaya operasional tambahan yang harus dikeluarkan untuk mengganti defisit pasokan energi.

Kedua reaktor nuklir di Cernavoda memegang peranan strategis yang sangat besar dalam ekosistem energi Rumania karena keduanya menyumbang sekitar seperlima dari total produksi listrik nasional. Ketika reaktor-reaktor ini tidak beroperasi, negara tersebut tidak memiliki cadangan energi fosil yang cukup untuk langsung menggantikan fungsi tersebut. Oleh karena itu, Rumania harus mengandalkan kombinasi energi terbarukan dan impor listrik dengan biaya yang jauh lebih tinggi untuk menutupi kekurangan pasokan energi yang mendesak.

Konteks Krisis Cuaca Ekstrem Eropa

Advertisement

Krisis operasional di PLTN Cernavoda ini terjadi di tengah gelombang panas ekstrem yang melanda seluruh benua Eropa selama musim panas. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan suhu yang sangat tinggi tidak hanya mengganggu produksi listrik di sektor nuklir, tetapi juga menyebabkan kebakaran hutan di berbagai wilayah. Dampak dari fenomena alam ini juga meluas hingga mengganggu aktivitas pelayaran di sungai-sungai utama dan menantang sistem kesehatan masyarakat di sejumlah daerah yang terdampak.

Untuk bertahan dalam situasi darurat tersebut, Rumania mengambil langkah darurat dengan mengaktifkan kembali sejumlah kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar lignit. Meskipun pembangkit berbahan bakar fosil ini mampu memberikan kontribusi energi jangka pendek, pembakaran lignit membawa implikasi lingkungan yang signifikan dan tentu saja memiliki jejak karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi nuklir yang bersih.

Ekspansi Kapasitas dan Target Jangka Panjang

Reaktor pertama telah kembali tersambung ke jaringan listrik pada 6 November 2026, menjadi tonggak awal pemulihan kapasitas energi. Melihat urgensi stabilitas pasokan energi yang telah terbukti selama krisis ini, Nuclearelectrica telah menetapkan target ambisius untuk ekspansi kapasitas. Perusahaan tersebut menargetkan penambahan dua reaktor nuklir berkapasitas masing-masing 700 MW baru di lokasi PLTN Cernavoda.

Proyek ekspansi ini direncanakan akan dimulai dengan unit pertama yang beroperasi pada tahun 2031 dan unit kedua pada tahun 2032. Kedua reaktor tambahan tersebut akan menggunakan teknologi yang sama dengan reaktor yang ada saat ini, yang diharapkan dapat memperkuat posisi Rumania sebagai produsen energi yang mandiri dan mengurangi ketergantungan pada impor listrik di masa depan.